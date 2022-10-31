當負面情緒來臨怎麼辦？6招急救法學起來　緩解衝動不失控

實習記者黃麗頻／綜合報導

情緒時常會影響一個人的日常作息，當負面情緒越來越多，我們可能做出一些衝動、糟糕的事情，可能會造成無法挽回的局面，而當情緒出現嚴重問題時，可以試著做以下6個「急救法」，藉此紓緩負面情緒。

＃停下手頭的事情，深呼吸

「有意識的呼吸」能激活附加感神經系統，進而使人感到平靜。試著把注意力集中在呼吸上，讓吸氣和呼氣的時間比平常持續更久，同時伴隨數數，從1數到10，重複幾遍，會逐漸感受到情緒的變化。

▲深呼吸能幫助緩解情緒。（示意圖／Unsplash，下同）

＃動一動身體

情緒激動時，身體會出現反應，比如：僵硬、胸悶、發抖等情況。試著動一動身體，站起來舒展雙臂、走動、轉個圈，或者撫摸自己的身體，以緩和情緒。心理學家認為，情緒與行動的聯繫是相互的，通常改變感受最快的方式是改變行動，讓情緒得到舒展。

＃盡可能具體「寫下」或「說出」當下的情緒

當幫情緒貼上標籤時，它可能更容易控制，可以試著問自己，「現在內心是什麼樣的感受？」盡量具體描述出來，比如：悲傷、憤怒、覺得自己糟透了，再來去探索「這種感覺」是由什麼引起的？最後再問自己「目前最想做什麼？」大叫、丟東西，還是想要逃避，不願與人交流。

＃停止和情緒對抗，可以較為快速降低情緒的強度

否定情緒，以及極力消滅情緒，不但是徒勞的，還會讓你越來越累。很多時候，精神痛苦通常不是在情緒體驗本身，而是來自情緒調節的錯誤。所以停下反抗很重要，請接受它，而不是排斥它。事實上，接受負面情緒會降低它的破壞性，只要不再加劇它，再劇烈的情緒也會消散。

＃感覺痛苦，大多數都是「自己」在折磨自己

感覺痛苦時，大多數都是因為我們在對自己進行負面評價。情緒可能是因為種種原因引發的，比如遭受到拒絕、失戀，或者人際關係問題等，最終的落點都是因為覺得自己很糟糕，「不夠努力、沒人喜歡。」記住！要先學會愛自己、認可自己。

＃學會安撫自己

試著做一些能夠讓你感覺到平靜的事情，比如看一本書、重溫一部喜歡的電影或電視劇，或是與某個十分信任的朋友聊天，從這些事情中收穫溫暖，有助於提高自尊心，並找回安全感。

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