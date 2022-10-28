車銀優、南柱赫同天、同場合撞衫尷尬爆！兩位天菜男神各自耍帥

記者王則絲／台北報導

韓星南柱赫、李聖旻主演的新電影《Remember》日前舉辦VIP首映會活動，當天邀請眾多藝人參加，其中車銀優也在賓客名單當中，不巧的是，當時車銀優身上穿著的黑色皮衣，竟是與南柱赫撞衫了，兩人不只在同個場合，還穿上同款服裝，網友們看了都替他們感到尷尬，但兩位天菜男神不受影響，各自耍帥。

南柱赫與李聖旻主演的動作懸疑電影《Remember》於近日上映，早先電影舉辦VIP首映會時，南柱赫穿著LEMAIRE黑色皮衣外套，內搭白色T恤與休閒褲裝，有種都會型男的雅痞風範，十分帥氣有型。

▲車銀優以嘉賓身份出席《Remember》首映。（圖／翻攝自IG@dispatch_style）



車銀優近日也有新劇《Island》、網漫廣告《惡女是懸絲木偶》⋯⋯等作品，相當受到關注。而這次作為賓客出席的車銀優，秉持著不喧賓奪主的態度，選穿了低調的黑色系打扮，卻好巧不巧與活動主角南柱赫撞衫了同款外套，不過車銀優全身的深色搭配的確盡到了低調的義務。

▲南柱赫與車銀優巧穿同一件皮衣外套。（圖／翻攝自IG@dispatch_style）



南柱赫與車銀優兩人在同場合撞衫，情況令網友們看了都感到尷尬，不過兩人似乎不受影響，在現場各自耍帥，由於兩位男神都是顏值頂標，且各有各的魅力，粉絲們認為這回的撞衫事件根本不能比，「兩個都太帥了。」、「兩個人都很適合。」

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