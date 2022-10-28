fb ig video ETtoday search mobile

車銀優、南柱赫同天、同場合撞衫尷尬爆！兩位天菜男神各自耍帥

>

記者王則絲／台北報導

韓星南柱赫、李聖旻主演的新電影《Remember》日前舉辦VIP首映會活動，當天邀請眾多藝人參加，其中車銀優也在賓客名單當中，不巧的是，當時車銀優身上穿著的黑色皮衣，竟是與南柱赫撞衫了，兩人不只在同個場合，還穿上同款服裝，網友們看了都替他們感到尷尬，但兩位天菜男神不受影響，各自耍帥。

南柱赫與李聖旻主演的動作懸疑電影《Remember》於近日上映，早先電影舉辦VIP首映會時，南柱赫穿著LEMAIRE黑色皮衣外套，內搭白色T恤與休閒褲裝，有種都會型男的雅痞風範，十分帥氣有型。

▲車銀優、南柱赫。（圖／翻攝自IG）

▲車銀優以嘉賓身份出席《Remember》首映。（圖／翻攝自IG@dispatch_style）

車銀優近日也有新劇《Island》、網漫廣告《惡女是懸絲木偶》⋯⋯等作品，相當受到關注。而這次作為賓客出席的車銀優，秉持著不喧賓奪主的態度，選穿了低調的黑色系打扮，卻好巧不巧與活動主角南柱赫撞衫了同款外套，不過車銀優全身的深色搭配的確盡到了低調的義務。

▲車銀優、南柱赫。（圖／翻攝自IG）

▲南柱赫與車銀優巧穿同一件皮衣外套。（圖／翻攝自IG@dispatch_style）

南柱赫與車銀優兩人在同場合撞衫，情況令網友們看了都感到尷尬，不過兩人似乎不受影響，在現場各自耍帥，由於兩位男神都是顏值頂標，且各有各的魅力，粉絲們認為這回的撞衫事件根本不能比，「兩個都太帥了。」、「兩個人都很適合。」

►謝盈萱糗撞衫「世一美」林珍娜　靠手上「一亮點」沒有輸！

關鍵字：

南柱赫, 車銀優, 撞衫

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

台南哭哭！IKEA傳進駐嘉義　業者：朝此方向前進

台南哭哭！IKEA傳進駐嘉義　業者：朝此方向前進

好準！第一眼看到什麼動物？秒測你的「真實人格」

好準！第一眼看到什麼動物？秒測你的「真實人格」

新光三越信義周年慶iPhone狂賣1500支　內行買法大公開

新光三越信義周年慶iPhone狂賣1500支　內行買法大公開

52歲蘇慧倫「美到不科學」，喊話：不想被年齡侷限，活出更多可能性 摩羯才排第二！網揭「心機重星座排行榜」，冠軍跌破眼鏡 不挨餓也能瘦！營養師曝9大「飽足感食物」　馬鈴薯也上榜 謝盈萱糗撞衫「世一美」林珍娜　靠手上「一亮點」沒有輸！ 孔曉振搭800萬糖果項鍊出嫁　二度戴上藏不住甜蜜 秋冬衣櫃必備！UNIQLO、GU針織外套平價又百搭　ZARA帽T萬年不敗 揭開不老男神秘密！52歲古天樂「23：1斷食法」長年維持好狀態

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面