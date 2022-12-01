浪琴表歡慶190週年　創新、前衛、優雅精神繼續譜寫傳奇

▲浪琴表優雅大使林志玲出席浪琴表190週年慶祝活動。（圖／品牌提供，以下同）



時尚中心／台北報導

瑞士名錶浪琴表（Longines）今年歡慶創立190週年，以品牌的過去、現在與未來為主題的慶祝活動，彰顯創辦人奧古斯特阿加西（Auguste Agassiz）的雄心壯志：勇於前衛、追求卓越、持續創新。與品牌攜手走過17年的優雅大使林志玲，近日所戴的Master巨擘系列190週年紀念腕錶，即是百年專業製錶工藝的結晶，開啟邁向下一個百年之路。

▲林志玲佩戴浪琴表Master Collection巨擘系列190週年紀念40mm噴砂銀色面盤不鏽鋼腕錶，74,300元。

浪琴表為慶祝創立190週年，特別打造3款最能代表品牌豐富歷史的Master 巨擘系列獨特時計，其中18K金與18K玫瑰金款式全球限量各190只，以彰顯其珍稀本質。3款紀念腕錶擁有優美的40毫米圓形錶殼，搭配洗鍊純淨的面盤與精心鐫刻的阿拉伯數字時標，林志玲所戴的精鋼款為噴砂銀色面盤，18K金款搭配垂直絲紋磨砂灰色面盤，而18K玫瑰金紀念錶則採粒紋煙煤灰色面盤，均展現品牌傳承百年的優雅風格。

▲浪琴表Master Collection巨擘系列190週年紀念40mm粒紋煙煤灰色面盤18K玫瑰金腕錶，373,500元。





▲浪琴表Master Collection 巨擘系列190週年紀念40mm垂直絲紋磨砂灰色面盤18K金腕錶，373,500元。

Master巨擘系列190週年紀念腕錶不僅外型講究，內在也展現一絲不苟的匠人工藝，透過飾有紀念鐫刻的透明底蓋，可欣賞搭載矽游絲的獨家浪琴表L888.5自動上鍊機芯。3款紀念腕錶均搭配柔軟的煙煤灰皮革錶帶，處處展露好質感。

▲林志玲欣賞瑞士浪琴表博物館空運來台展出的古董錶。

為讓台灣錶迷領會浪琴表190年創下的輝煌歷史，擁有豐富館藏的瑞士浪琴表博物館，特別出借16只年代橫跨1878年至1997年的古董時計來台展出，規模堪稱歷來之最。浪琴表於計時碼錶領域貢獻卓越，1913年問世的首枚小型計時13.33Z機芯腕錶即為最佳代表，可謂現代單按鈕計時機芯先驅。

▲1913年浪琴表首枚小型計時13.33Z機芯腕錶。





▲1931年林白導航錶為浪琴表首款配備旋轉錶圈的航空導航腕錶。



浪琴表與航空領域淵源也相當深厚，源自1927年查爾斯林白（Charles Lindbergh）創下歷史上第一位單人不間斷飛行飛越北大西洋飛行員的紀錄時，浪琴表擔任計時工作，從此次在台亮相的1931年創作的首款配備旋轉錶圈的航空導航腕錶、1933年研發的高精準度的航空導航儀器、1935年推出並於次年取得飛返機制專利的首款配備飛返功能的量產計時錶等，可見在航空時計的非凡成就。

▲1935年浪琴表首款配備飛返功能的量產計時錶，搭載13ZN機芯。





▲1968年浪琴表Ultra-Chron潛水錶達到每月誤差一秒之高精準度特性。

而今日浪琴表的設計，也受經典作品影響至深，例如1967 Longines Ultra-Chron腕錶、1968年Ultra-Chron潛水錶與1969年的首款超石英腕錶，均催生出精準且備受錶迷推崇的新錶，博物館出借的1968年Ultra-Chron潛水錶達到每月誤差一秒之高精準度特性，正是2022年所推出的經典高振頻傑作「Ultra-Chron超級天文台潛水錶款」的靈感來源。浪琴表秉持190年來持續創新、前衛、優雅的精神，繼續譜寫傳奇。