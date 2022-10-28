台南哭哭！IKEA傳進駐嘉義　業者：朝此方向前進

▲IKEA傳最新台灣店舖將在嘉義現身。（圖／翻攝IKEA官網）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA正式店將進駐嘉義！消息一出引起許多在地民眾討論，對此台灣IKEA僅低調回覆「我們會朝這個方向前進」，看來確實是有譜了，如一切到位，將會是繼台中、高雄店後，第三間台灣中南部的正式分店，而殷殷期盼IKEA能進駐台南的消費者們，可能還要再等等了。

IKEA目前在台有7間正式分店與1間訂取貨中心，6個據點都集中在北部，而中南部則僅有台中店與高雄店，現在很可能要新增一個生力軍。

▲IKEA目前在台灣「最新」的店舖為台北城市店，開幕當天熱鬧非凡，佔地約2000坪，也是目前最小的台灣正式店。（圖／記者林敬旻攝）

近期有消息傳出IKEA將進駐嘉義大潤發，因之前IKEA曾前進嘉義開設貨櫃屋快閃店，開幕首日即便仍在防疫期間，也出現超長的排隊人龍，除了在地鄉親相當買單，也吸引不少周邊如雲林、彰化、南投、台南等消費者到店，原訂快閃6個月，最後幾乎延長一倍營業時間，可見相當受歡迎。

▲IKEA在2021年9月在嘉義店開設快閃貨櫃屋，開幕當天湧進人潮長龍。（圖／讀者提供）

而這樣的成績似乎也打動了IKEA，將佈局中南部分店的規劃重點放在嘉義，其實依地理位置而言，嘉義正好在台中與高雄兩地的中心位置，也將能針對周邊的縣市，提供更大的消費群觸及，比起台南市的位置似乎是更合理的佈局策略，加上之前前進嘉義的快閃店反應極佳，設正式門店就更加合理。

而傳出即將進駐的賣場為嘉義大潤發，其賣場營業面積地面一樓與地下一層總計超過5000坪，另美食商業街區也有1200坪的營業空間，且周邊附設1200個汽機車停車位，規劃空間足夠，不過目前因原本商家進駐簽訂的條件不一，預計賣場應該約在千坪上下，且IKEA內湖店的房東也是大潤發，之前已有過合作經驗，更加強進駐的正面誘因。

▲傳進駐地點為嘉義大潤發。（圖／翻攝維基百科）

對此，台灣IKEA僅表示，為回應廣大嘉義消費者的心聲，我們會朝這個方向前進，後續有更進一步的訊息會再跟大家分享。回覆內容相當正面，看來是很有希望的開店佈局。