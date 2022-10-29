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BIO UP雙11瘋狂購物節開跑！全館任一消費加111元 超夯酒粕女神面膜整盒帶回家

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▲BIO UP雙11瘋狂購物節開跑。（圖／東森自然美提供）

圖、文／東森自然美提供

週年慶買不夠不用擔心！購物狂最愛的「雙11」即將到來，BIO UP科美研官網首次加入雙11戰局，推出為期一個月的超狂優惠，全館任一消費再加111元就可以直接再把一盒人氣商品「日本黃金麴酒粕微脂面膜 (25ml/5片)」帶回家！11月好康優惠接力一波波，期間限定推出各種揪團澎派組限時搶，最低優惠只要加11元就可再多一件，新朋友入會首購再送200元折價券，超狂回饋準備快手刀衝！

BIO UP人氣商品「花妍微分子速酵青春露」11/11-11/13限時三天+111元多一件

BIO UP傳承肌膚細養專家自然美累積半世紀的護膚經驗，以創新萃取技術搭配超完美雞尾酒配方，推出一系列酒粕保養品常常熱賣到缺貨，品牌上市至今，全通路年營收已達1.4億元，其中BIO UP首支熱銷商品「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」一開賣就創下品牌紀錄，讓女星網紅也瘋狂推薦與搶購，甚至到2022升級版的「花妍微分子速酵青春露」延續品牌獨家雞尾酒配方，再注入「日本牡丹櫻酒粕X大馬士革玫瑰菁純」雙花妍因子，繁花薈萃美肌神力，今年更獲得玉山獎最佳產品獎，雙11接續祭出揪團澎派組，11/11-11/13連續三天，買「花妍微分子速酵青春露組」加111元再多一瓶，一次共帶回五瓶，平均一瓶只要478元，快趁現在揪閨蜜一起囤好囤滿，共享美麗肌密。

「揪團澎派組」現時開搶！買爆加價購最低+11多一件　輕鬆成為保養品富翁

BIO UP了解每個對顏值和錢包都斤斤計較的你，為了與消費者一起同樂，祭出為期一個月的酒粕面膜$111加價購活動，全館任一消費即可用$111加價購買帶回家，此外更推出期間限時搶揪團澎派組加價購活動，11/1-11/2買「日本黃金麴酒粕微脂面膜組」+$111多一盒，11/8-11/9買「根源強健豐盈洗髮精組」+$11多一瓶，11/11-11/13買「花妍微分子速酵青春露組」+$111多一瓶，連續三波好康趕緊設好鬧鐘，以優惠超值價入手品牌熱銷組合。好康不只這樣，11月BIO UP眾多口碑商品組合通通11%OFF，加上超狂滿額贈，單筆消費滿$2,500，即可獲得LAB潤澤系唇彩2入組與韓國PS彩妝包乙個，保證讓妳一定能買得滿意，拿得開心。不只讓你成為保養品富翁，更能讓你一路美到年底！

雙11買不停！蝦皮超人氣直播主Smile與BIO UP推出連續11天「購物直播NON-STOP」

迎戰雙11檔期，不只BIO UP官網優惠好殺，11/1起BIO UP連續11天更與超人氣直播主Smile在蝦皮「嚴總教你買」合作「購物直播NON-STOP」，天天推出直播獨家超殺組合回饋粉絲，雙11當天更推出限時限量超殺組，熱銷商品$1,111起，其中包含酒粕面膜組、粉底亮顏組等，就是要讓粉絲買爆它，當天更有觀看直播蝦幣加碼領，還有超多超值滿額好禮大方送，單筆訂單滿$1,111贈澳洲進口茶樹皂，滿$11,111再贈多功能包。年底最優惠剩下這一波，喜歡就+1，輕鬆在家等包裹，不用出門也能大撿便宜。

▲BIO UP雙11瘋狂購物節開跑。（圖／東森自然美提供）

▲蝦皮超人氣直播主Smile與BIO UP合作推出雙11連續11天「購物直播NON-STOP」

BIO UP雙11優惠組合

【11/1-11/2】 日本黃金麴酒粕微脂面膜(5片/盒)*6盒
+$111多1盒
7盒活動價$1,222

▲BIO UP雙11瘋狂購物節開跑。（圖／東森自然美提供）

【11/8-11/9】根源強健豐盈洗髮精500ml*5瓶
+$11多1瓶
 6瓶活動價$1,991

▲BIO UP雙11瘋狂購物節開跑。（圖／東森自然美提供）


【11/11-11/13】花妍微分子速酵青春露150ml*4瓶
+$111多1瓶
 5瓶活動價$2,391

▲BIO UP雙11瘋狂購物節開跑。（圖／東森自然美提供）

BIO UP雙11滿額贈
LAB潤澤系唇彩2入組*1組
韓國PS彩妝包*1個

▲BIO UP雙11瘋狂購物節開跑。（圖／東森自然美提供）


BIO UP官方網站：https://www.bio-up.com.tw/
BIO UP 官方粉絲團：https://www.facebook.com/BIOUP.TW

關鍵字：

東森自然美, 自然美, 保養品, 優惠, 雙11

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