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全方位逆轉乾燥！「ecL機能玫瑰花水」為秋冬保濕醒膚、急救舒敏

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圖、文／東森自然美提供

▲ecL機能玫瑰花水。（圖／東森自然美提供）

▲ecL「大馬士革玫瑰花妍噴霧」滿滿能量花水瞬間滋潤舒緩肌膚。

原來花水比化妝水更厲害！秋冬來臨，不少人的肌膚開始變得又乾又癢，想要解救秋冬乾癢荒漠肌，必須要隨時為肌膚補充水份，而攜帶方便的「機能玫瑰花水噴霧」，就是神助攻隊友，ecL「大馬士革玫瑰花妍噴霧」不僅僅只是保濕噴霧，結合三大玫瑰精華，薈萃精油和花水的雙乘修護力，滿滿能量花水可以瞬間滋潤舒緩內外在，輕輕一噴就能讓肌膚重回最佳狀態，是每個女孩包包裡都該有的多用途機能噴霧，一瓶在手，水亮美澤肌帶著走！

「大馬士革玫瑰花妍噴霧」選用珍稀玫瑰三大精華  保養同時紓壓

秋冬的保養關鍵就是保濕！保濕！再保濕！兼具保濕及療癒的ecL「大馬士革玫瑰花妍噴霧」結合「大馬士革玫瑰花水」、「專利玫瑰紓壓精萃」及「大馬士革玫瑰花蜜萃取」三大玫瑰精華，幫助改善暗沉的同時，還能達到保濕透亮，另外，淡淡的新鮮玫瑰香氣，可以放鬆身心，舒緩壓力，當心情煩悶、壓力大時，拿出來噴一下，幫肌膚快速補水之外，也讓自己擁有好心情。

保濕、亮膚全面呵護的ecL「大馬士革玫瑰花妍噴霧」，不僅讓消費者一噴就愛上，更榮獲第19屆國家品牌玉山獎「最佳產品獎」。「大馬士革玫瑰花妍噴霧」使用每年只有20天的採收期，並有「花中之后」美譽的大馬士革玫瑰品種從中萃取，並添加「專利玫瑰紓壓精萃」，每年5-6月間早晨由當地農民徒手摘取，每1公斤玫瑰精萃需耗費3000朵玫瑰製作，以及9萬朵玫瑰只能採取到1g的夢幻花蜜「大馬士革玫瑰花蜜萃取」，維持肌膚健康的同時，也能呈現透亮光澤感，在競爭激烈的保養品中脫穎而出，成功征服評審的心。

ecL機能玫瑰花水  一瓶在手噴灑、濕敷省時又方便

ecL「大馬士革玫瑰花妍噴霧」除了當成日常保養，維持肌膚健康之外，在各種場合都能Hold的住，無論是想要舒緩冷/暖氣房的乾燥緊繃感，或是人在外面想要快速補水，又或者是妝前保濕打底，甚至是頭髮保濕護理都能使用，只要包包內有ecL「大馬士革玫瑰花妍噴霧」，隨時都可以拿出來KO各種狀況，一瓶抵多瓶，方便又實用！

ecL「大馬士革玫瑰花妍噴霧」匯集頂級大馬士革玫瑰花水、玫瑰花蜜及玫瑰紓壓精萃，保濕、補水、亮膚全面護理，為肌膚隨時補充水分，輕鬆舒緩乾燥不適，有淡淡甜美玫瑰香氣，不僅能放鬆舒緩肌膚及心情，還可以讓你成為「回頭率女神」，小小一瓶攜帶方便，幫妳一起緊急救援各種肌膚狀況，想隨時為肌膚按下reset鍵，絕對不能錯過11/1(二) 23:00在東森購物46台的好評開賣！

▲ecL機能玫瑰花水。（圖／東森自然美提供）

▲ecL「大馬士革玫瑰花妍噴霧」100ml/市價$4,500

東森購物網：https://www.etmall.com.tw/i/3685892

關鍵字：

東森自然美, 自然美, 保養品, 玫瑰, 玫瑰花水

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