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趁雙11囤貨正好！「帶貨女王」范冰冰激推「5款愛用美妝」

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▲▼范冰冰愛用美妝。（圖／翻攝自小紅書/范冰冰）

范冰冰非常熱衷於對美妝保養。（圖／翻攝自小紅書/范冰冰，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

超好買的雙11即將到來，想好要囤什麼美妝保養了嗎？若還沒想法，不妨參考一下「帶貨女王」范冰冰在《小紅書》的分享的愛用美妝，完全零業配的真心分享，一次讓你知道！

▲▼范冰冰愛用美妝。（圖／翻攝自小紅書/范冰冰）

#溪上 秘罐修護凍膜

這款面膜是好朋友推薦，使用起來非常舒服，把銀耳多醣等有效成分全部壓進面膜上，用純淨水泡開後，這個面膜就會變成像銀耳一樣的膠狀質地，對敏感肌膚十分友好，成分簡單且能幫助修護肌膚，來自植物天然中的保濕成分，所以無論是乾敏、油敏，甚至是痘肌都可安心使用。

▲▼范冰冰愛用美妝。（圖／翻攝自小紅書/范冰冰）

#ZEROID 泡沫潔面乳

這款泡沫潔面乳是在韓國購入，擠出來是很豐厚的泡沫，非常溫和，洗完之後也沒有乾澀的感覺，這種泡沫潔顏很適合秋冬乾燥時使用，泡沫能幫助減少手和臉之間的摩擦，對肌膚更友善。

▲▼范冰冰愛用美妝。（圖／翻攝自小紅書/范冰冰）

#SUQQU 按摩霜

冬天必備的就是按摩霜了，平日在保養的時候會特別加上這個步驟，除了用油以外，也會用按摩膏來按摩肌膚，它和油的感覺完全不同。按摩膏在肌膚上化開，能帶給肌膚一種油潤的按摩感，邊按邊去提拉你的皮膚，讓它在臉上像膏狀面膜一樣停留一會兒，之後皮膚就會變得軟嫩又透白。

▲▼范冰冰愛用美妝。（圖／翻攝自小紅書/范冰冰）

#AVEDA護髮乳、davines護髮精華油

冬天頭髮比較乾燥，平時會將護髮乳和髮油搭配使用，在護髮乳中按兩下髮油，趁頭髮半濕的時候，抹在髮中到髮梢位置，解決了油不容易抹均勻的問題，而且潤髮乳就像是把護髮油乳化了一樣，變得更滋潤了。

►52歲蘇慧倫「美到不科學」，喊話：不想被年齡侷限，活出更多可能性

關鍵字：

范冰冰, 帶貨, 美妝

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