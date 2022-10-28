星巴克10／30起「全品項第二杯半價」　連續兩天優惠喝起來！

▲星巴克萬聖節推第二杯半價優惠。（圖／翻攝星巴克粉絲專頁）

記者蔡惠如／綜合報導

本周末即將要迎來熱鬧的萬聖節假期，星巴克也在一片歡樂氣氛中推出優惠活動，10／30起連續兩天，推出全品項第二杯半價優惠，而伯朗咖啡館也在10／31迎來本月最後一次的會員買一送一優惠，丹堤則祭出外帶買6送2寄杯優惠。

▲星巴克本次的優惠門市大增。（圖／記者林明瑋攝）

星巴克從10／30到10／31期間推出Trick or Treat萬聖節變裝派對活動，優惠期間全日至實體店內購買兩杯大杯以上相同容量、風味、冰熱飲料，可享第二杯半價優惠。單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取。

這次除了全品項飲料都入列之外，提供優惠的門市數量也大增，一般的風景區也有提供喔，僅不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

丹堤咖啡在10月針對萬聖節推出兩款應景新飲「俏栗伯爵鮮奶茶」、「搗蛋栗子拿堤」，在10／31前也推出寄杯優惠，只要至丹堤行動購物網加入會員，使用信用卡線上付費，即可享外帶60元飲品咖啡，買6送2優惠，原價480元，優惠價360元，使用期間可到今年12月底。

伯朗咖啡館則在10月續推卡友獨享飲品買一送一，針對10月份的每週一10／10、10／17、10／24、10／31，只要持伯朗Lounge卡消費，可享飲品買一送一，飲品不限品項與容量，結帳金額以高價品計算，手沖咖啡、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，並限結帳當日領取。

路易莎推出手沖咖啡新品，包括來自肯亞涅里的「黑莓之后」，以及哥倫比亞克菈菈莊園的「橙汁水洗」，特色是均有濃濃果香，原價200元，10／31前黑卡特價120元，現省80元價差。