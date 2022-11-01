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韓網票選「最美女團偶像」　子瑜毫不費力奪冠軍、aespa獨佔2名額

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實習記者黃麗頻／綜合報導

韓國演藝圈人才輩出，熟悉K-pop的人都知道，想要以偶像出道，各方面實力一定必定得在水準之上，連顏值想必都是TOP等級的，日前Kpopmap舉行一項「1999至2003年出生最美女偶像」的票選活動，由讀者投票選出各年齡層的第一美，TWICE周子瑜毫不費力拿下冠軍，令人驚訝的是aespa就獨佔兩個名額，一起來看看有沒有你心目中的人選吧！

＃1999年第一名－TWICE 子瑜

擁有「母胎美人」美譽的TWICE成員子瑜，美貌一直是眾人所稱讚的，更是各大美女排行榜的常勝軍，此次票選也毫不費力的奪得冠軍啦！近日子瑜更以「個人」身份接下日本美妝代言，宣傳影片一公開便吸引大批死忠粉絲留言，直呼「超級漂亮！」、「絕對會買產品！」可見子瑜的人氣不容小覷。

＃2000年第一名－Rocket Punch Yeon Hee

作為INFINITE的師妹團加上《PRODUCE 48》的選秀熱度，Rocket Punch一出道便受到大批死忠粉絲的關注，而身為隊長的Yeon Hee此次奪得2000年的最美女偶像冠軍，外表看起來高冷的她，實際上是個活潑搞笑的人，這麼可愛的反差萌怎麼會有人不愛呢？

＃2001年第一名－aespa Winter

繼Red Velvet後，睽違6年SM久違推出的新人女團，aespa尚未出道便備受關注，而作為團裡「最神秘」的成員，Winter的長相更被譽為「標準的SM相」，精緻甜美的外表、窈窕身材，深受大批粉絲喜愛，軟萌的個性也讓不少人說「好可愛！」、「快融化了！」除此之外，日前Winter小時候的照片曝光，長相跟現在完全沒有太大變化，完全不愧對「SM門面」的封號！

＃2002年第一名－aespa NingNing

身為團裡的忙內，NingNing憑藉甜美的長相和清亮的高音圈粉無數，她可愛的貓咪相也深受粉絲們喜愛，而前些日子NingNing換上新髮色後顏值更加升級，亞麻色系讓她更顯清新之感，更被譽為「鄰家版Jennie」，整個人都充滿貓系的嬌媚感，是不是超可愛！

＃2003年第一名－IVE 安俞真

出道至今未滿一年的IVE，儼然已成為大勢女團，從IZ*ONE出身的安俞真人氣更是不得了，近期更出演羅PD的綜藝《BIONG BIONG地球娛樂室》，憑藉著與生俱來的綜藝感，創造出不少傳奇的搞笑畫面，清澈單純的外表下藏著一顆「女瘋子的心」，藉此圈粉無數，會得冠軍絕對是當之無愧啦！

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關鍵字：

kpop, IVE, æspa, RocketPunch, TWICE, 韓流, 最美偶像

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