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愛笑的人運氣不會差！盤點讓自己幸福的「7個小方法」

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▲▼盤點讓自己幸福的「7個小方法」 。（圖／Unsplash、Pexels）

▲保持微笑讓好運跟著來。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

編輯／Lily

快樂是一天，痛苦也是一天，何不選擇快樂過一天？雖然說每天各種壓力追著跑，但仍可以想辦法讓自己過得幸福快樂，盤點讓自己幸福的7個小方法，就從今天開始做起吧！

#面帶微笑

人家都說愛笑的人，運氣不會差，只要記得盡量面帶微笑，好運也會跟著來，就算和他人遇到什麼爭執，笑一笑其實沒什麼大不了，笑容是能化解一切的法寶。

▲▼盤點讓自己幸福的「7個小方法」 。（圖／Unsplash、Pexels）

#擁有充足睡眠

想要擁有快樂，身體一定得顧好，身體健康是最大的本錢，只有健康了，才能往更好的方向邁進，堅持作息規律且保持充足睡眠就是你該做的第一件事情。

#做事不要拖延

做自己時間的主人，時間管理是很重要的事情，建議把所有待辦事情分出輕重緩急，知道自己該先做什麼，生活就會變得輕鬆很多。

▲▼盤點讓自己幸福的「7個小方法」 。（圖／Unsplash、Pexels）

#維持運動習慣

運動可以增加血液中的鈣質，同時促進刺激大腦內多巴胺的分泌和吸收，能讓人產生愉悅的感覺，不只如此更能強健體魄，讓自己更健康。

#保持學習

不管活到多大，都不要抗拒學習，別讓自己想得比做得還多，必須不斷學習才能提升競爭力，放棄學習只會原地踏步。

▲▼盤點讓自己幸福的「7個小方法」 。（圖／Unsplash、Pexels）

#紀錄生活中美好事物

身處在忙碌生活之中，我們總習慣忽略身邊中美好的事物，於是覺得生活無聊沒有趣味，其實當你靜下心來會發現眼前有許多事物值得被記錄，像是美麗風景、有趣的片段，都可保留下來足以細細回味。

#多陪伴家人

有家人陪伴就是最好的幸福，別把家人當作理所當然，不管在外遇到任何挫折，家永遠是你的避風港，因此有時間多陪陪家人，一起創造更多回憶吧！

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關鍵字：

微笑, 幸福, 生活

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