fb ig video ETtoday search mobile

LIFE・經典／IKEA推95%省水系列　打造海廢瀑布喚醒環保之心

>

▲IKEA海洋廢棄屋。（圖／業者提供）

▲IKEA海洋廢棄屋展示，於新店店出現的廢物瀑布。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

現在開始的十幾二十年期間，是決定日後地球是否能持續生存的關鍵期，IKEA針對萬物之母海洋生態備受威脅，以海洋保育為主題，近期也在門店銷售以海洋廢棄物為材料的BLÅVINGAD海洋系列，以及ÅBÄCKEN水龍頭噴嘴，簡單安裝即可省下95%的水資源，也能輕鬆做環保。

▲IKEA海洋廢棄屋。（圖／業者提供）

IKEA近期在大台北4間分店，包括新莊店、內湖店、新店店、台北城市店小巨蛋，放置「海！可以更好」海廢體驗屋情境區，其中在新店店還有一座海洋廢棄物瀑布，讓消費者可以體驗到海洋污染直接在眼前的震撼感，裝置展出的時間從即日起至11／27止，小屋內的廢棄物，則是百餘名員工在10月初前往基隆潮境公園淨灘，將收集到的海洋廢棄物，是真實的在大海裡漂流的物品。

許多人都尚未意識到，無論自己的家中佈置的多溫暖舒適，若地球已經不適人居，誰也無法置身事外，包括自己精心打造的家園，目前全球環保風潮逐漸盛行，不是因為「應該做」，而已經是「需要做」，生命之母的海洋，早已飽受塑膠汙染，每年有數以萬計的塑膠流入海洋，造成海洋生物生命受威脅，也大量影響生態圈變遷。

▲IKEA海洋廢棄屋。（圖／業者提供）

為了呼籲海洋保育重要性，IKEA以海洋是我家的設計概念，推出全新BLÅVINGAD海洋系列，首次採用廢棄海洋塑料製作商品，運用從海岸線往內陸50公里的地區所收集的廢棄海洋塑料（OBP），回收再製成此系列使用的聚酯纖維，打造抱枕、寢織品、玩偶、背包與收納袋等家飾品，讓使用的孩童從小建立觀念，打造環保的生活習慣，當然購買前要以「需要使用才買」的原則，避免製造更多垃圾。

▲IKEA海洋廢棄屋。（圖／業者提供）

▲IKEA海洋廢棄屋。（圖／業者提供）▲IKEA海洋廢棄屋。（圖／業者提供）

此外，IKEA近期也在台開賣ÅBÄCKEN水龍頭用噴嘴，結合其他省水好物，包括自帶省水功能的蓮蓬頭、洗衣籃或臉盆等，最多能省下95%的居家用水，售價179元的ÅBÄCKEN水龍頭噴嘴，適用於大多數標準的浴室水龍頭，只要輕鬆扣住水龍頭即安裝完成，可按用水需求可選擇噴灑或噴注式，且噴嘴可以控制出水量，可使用較少能源製造熱水，省下更多水費帳單。

▲IKEA海洋廢棄屋。（圖／業者提供）

除台北四店的海廢體驗屋情境區展示外，IKEA台中店、高雄店、桃園店也將巡迴舉辦「海底世界 Under Havet」展覽，透過共感的互動設計，呈現海洋生物面臨的困境，激發消費者對於海洋污染議題的關切。

關鍵字：

IKEA, 環保, 水資源, 海洋廢棄物

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

台南哭哭！IKEA傳進駐嘉義　業者：朝此方向前進

台南哭哭！IKEA傳進駐嘉義　業者：朝此方向前進

風・Luxury／「本田小狼」躍上Seiko機械錶　萬元入門設計帥翻

風・Luxury／「本田小狼」躍上Seiko機械錶　萬元入門設計帥翻

吃錯食物老得快！營養師教「抗老飲食」4關鍵　油炸、甜食快避開

吃錯食物老得快！營養師教「抗老飲食」4關鍵　油炸、甜食快避開

雙11小米55吋電視直降5千元1.3萬元有找　Dyson現省1萬 珍珠長鍊扣頭自由固定　變出豐富戴法、天天戴新項鍊 秋冬衣櫃必備！UNIQLO、GU針織外套平價又百搭　ZARA帽T萬年不敗 好準！第一眼看到什麼動物？秒測你的「真實人格」 孔曉振搭800萬糖果項鍊出嫁　二度戴上藏不住甜蜜 車銀優、南柱赫同天、同場合撞衫尷尬爆！兩位天菜男神各自耍帥 日爆紅「蜥蜴削鉛筆機」跪求實體化！　轉出筆屑直接進化網笑翻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面