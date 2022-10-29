LIFE・經典／IKEA推95%省水系列　打造海廢瀑布喚醒環保之心

▲IKEA海洋廢棄屋展示，於新店店出現的廢物瀑布。（圖／業者提供）



記者蔡惠如／綜合報導

現在開始的十幾二十年期間，是決定日後地球是否能持續生存的關鍵期，IKEA針對萬物之母海洋生態備受威脅，以海洋保育為主題，近期也在門店銷售以海洋廢棄物為材料的BLÅVINGAD海洋系列，以及ÅBÄCKEN水龍頭噴嘴，簡單安裝即可省下95%的水資源，也能輕鬆做環保。

IKEA近期在大台北4間分店，包括新莊店、內湖店、新店店、台北城市店小巨蛋，放置「海！可以更好」海廢體驗屋情境區，其中在新店店還有一座海洋廢棄物瀑布，讓消費者可以體驗到海洋污染直接在眼前的震撼感，裝置展出的時間從即日起至11／27止，小屋內的廢棄物，則是百餘名員工在10月初前往基隆潮境公園淨灘，將收集到的海洋廢棄物，是真實的在大海裡漂流的物品。

許多人都尚未意識到，無論自己的家中佈置的多溫暖舒適，若地球已經不適人居，誰也無法置身事外，包括自己精心打造的家園，目前全球環保風潮逐漸盛行，不是因為「應該做」，而已經是「需要做」，生命之母的海洋，早已飽受塑膠汙染，每年有數以萬計的塑膠流入海洋，造成海洋生物生命受威脅，也大量影響生態圈變遷。

為了呼籲海洋保育重要性，IKEA以海洋是我家的設計概念，推出全新BLÅVINGAD海洋系列，首次採用廢棄海洋塑料製作商品，運用從海岸線往內陸50公里的地區所收集的廢棄海洋塑料（OBP），回收再製成此系列使用的聚酯纖維，打造抱枕、寢織品、玩偶、背包與收納袋等家飾品，讓使用的孩童從小建立觀念，打造環保的生活習慣，當然購買前要以「需要使用才買」的原則，避免製造更多垃圾。

此外，IKEA近期也在台開賣ÅBÄCKEN水龍頭用噴嘴，結合其他省水好物，包括自帶省水功能的蓮蓬頭、洗衣籃或臉盆等，最多能省下95%的居家用水，售價179元的ÅBÄCKEN水龍頭噴嘴，適用於大多數標準的浴室水龍頭，只要輕鬆扣住水龍頭即安裝完成，可按用水需求可選擇噴灑或噴注式，且噴嘴可以控制出水量，可使用較少能源製造熱水，省下更多水費帳單。

除台北四店的海廢體驗屋情境區展示外，IKEA台中店、高雄店、桃園店也將巡迴舉辦「海底世界 Under Havet」展覽，透過共感的互動設計，呈現海洋生物面臨的困境，激發消費者對於海洋污染議題的關切。