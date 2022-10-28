RALPH LAUREN紫標與復古丹寧快閃登台！　必敗50毛呢包、極簡黑白紋

▲Ralph Lauren 與Double RL再次快閃登台 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

RALPH LAUREN 2022年秋季系列以奪目且雅致的黑白色調，綴以鮮紅色增添一抹浪漫氣息，最適合微微涼意的日子穿上。今年Ralph Lauren 與Double RL再次快閃登台，帶來最高等級紫標系列、Double RL的美式復古風情，《ET FASHION》搶先帶大家直擊系列亮點。

▲RALPH LAUREN 本季受到擁有浪漫氣息的粗花呢所啟發 。（圖／品牌提供）

Ralph Lauren本季受到擁有浪漫氣息的粗花呢所啟發，重新演繹費爾島和花卉的混搭風格，還出現極簡優雅的黑白色調，曲線唯美的針織洋裝，加以可拆式花朵點綴於頸部創造活力。進而融入男裝常見的千鳥格紋、巴拉西厄織法，搭配上耗時40小時以上打造出金徽章費爾島高領毛衣，都是品牌對於工藝的展現。

▲金徽章費爾島高領毛衣搭配花卉洋裝 。（圖／品牌提供）



▲RL50包款，耗時5小時以純手工將多達11種不同的毛呢面料拼接而成 。（圖／品牌提供）

而源自蘇格蘭的設計元素更是無處不在，包括蘇格蘭紳士所喜愛的粗花呢格紋、威爾斯親王格紋和焦特布爾馬術褲(Jodhpurs)，擁有非凡的曲線輪廓。而毛呢也延續到包款上，為品牌50周年所推出的RL50包款，耗時5小時以純手工將多達11種不同的毛呢面料拼接而成，與經典Welington包款呼應。





▲Ralph Lauren Purple Label 。（圖／品牌提供）

重頭戲Ralph Lauren Purple Label 以及Double RL男裝系列，前者貫徹經典黑白色系，以葛倫格紋及人字紋等男裝的經典圖案搭配精緻細節，採用牛角釦、珍珠母貝釦及紫標標誌的彩色小馬刺繡等細節設計，為紫標系列的永恆特色。後者則是截然不同的美式西部文化，牛仔褲上搶眼的「Double RL」吊牌，揉合早期西部風格的織毯圖案，並運用古老稀有的梭織機工藝製成鑲布邊丹寧褲，簡約有型。Ralph Lauren 與Double RL此次快閃登台，將於台北101、台南新光西門及高雄漢神巨蛋分別展開巡迴時裝展演。

▲Double RL男裝系列復古丹寧褲 。（圖／品牌提供）

同樣來自美國的品牌THOM BROWNE則是於微風南山設立新店，延續首店與ASA Studioalbanese建築師Flavio Albanese的合作，帶來一間超極簡風格辦公室。將所有天馬行空的想像都收入店內，可愛動物出現在THOM BROWNE中早就見怪不怪，本季首次呈現的龍蝦元素，在美式棒球外套以及各類服飾上，龍蝦身上的空隙則巧妙呼應了品牌的4-BAR 標誌。而全台限量一顆的黑色皮革龍蝦後背包，保留長長的觸鬚、一雙巨螯，打破了常規包款該有的輪廓樣貌，照樣可輕鬆置物，豐富生活中的樂趣。

▲Hector臘腸狗提包新色 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲全台唯一的黑色皮革龍蝦後背包以及兔子包。（圖／記者鮑璿安攝）