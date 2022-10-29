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4種重燃熱情的約會提案　老夫老妻情侶最適用

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▲▼情侶,約會,郊外。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲覺得約會總是千篇一律？來場小冒險吧。（圖／PAKUTASO、unsplash、pixabay，以下同）

編輯／借借

有時候在一起久了，越來越知道對方的喜好，在約會時就容易被「安全」、「制式」所侷限，若覺得近期愈來愈沒有約會的甜蜜感，不妨邀請另一半來個小冒險，或許一起發現新事物，會讓約會變得更神奇。

隨便跳上一台公車
只要備妥一張悠遊卡或一卡通，隨性地跳上一台自己沒搭過的公車，任它載你們於城市裡自由隨行，興之所至的下車，去探索平常生活圈較少觸碰到的區域，或許發現一間很棒的甜點店或咖啡廳，都是一個難忘的小收穫。

▲兩性,愛情,情侶。（圖／翻攝PAKUTASO）

當一天的觀光客
想像自己是新探索城市的觀光客，從導覽書上選擇一個觀光客行程，最好是自己從未體驗過的，就去做吧！到貓空喝茶、去故宮看展、或是選擇幾間熱門的觀光客餐廳，用不同的心態瀏覽，城市的風景也會不一樣。

▲男女,兩性,愛情。（圖／翻攝PAKUTASO）

回到首次約會的地方
再一次走訪兩人心中最具代表性的地方，當然是第一次約會的地點了，重溫當初戀情剛萌芽的心境，還能順便喚起那天發生了什麼趣味的事，聊不完的話題之外，說不定還有更深的心裡話能說出口喔。

▲▼情侶,約會。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

參加一場音樂會
音樂有一種魔力，尤其是現場的音樂會，會讓約會的氣氛變得活絡起來，通常可能跟另一半去看場電影，但一起去聽音樂會則會有不同的感受喔，說不定會變成2個人的新興趣呢。

▲兩性,男女,女性,戀愛,情侶。（圖／unsplash）

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學

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