Jennie、Lisa也愛這樣穿！4種牛仔褲穿搭　不用想就能快速出門

實習記者黃麗頻／綜合報導

說到衣櫃裡萬年不敗的單品，牛仔褲絕對在榜上！一年四季絕對看得到它的蹤跡，不過要將牛仔褲穿得時髦又顯瘦，也是一大學問，以下盤點4種牛仔褲造型穿搭，不用想就能快速出門，讓你「美式街頭、法式浪漫」一手掌握！

＃T恤

▲牛仔褲配上T恤永遠不會退流行。（圖／翻攝自小紅書@Veela、@CHANGING）

不想太正式，也不想太浮誇，一條牛仔褲配上一件T恤，輕鬆休閒的穿搭就這樣完成啦！百搭隨性的風格，永遠都不會退流行，也可以換上高腰牛仔褲，以及短版上衣提高腰線，整體比例直接up up，看起來絕對「高人一等」，小個女孩快學起來！

＃衛衣

▲衛衣搭上牛仔褲完美呈現「美式街頭風」。（圖／翻攝自小紅書＠Yi_大頭、@十八的小時候）

冬天必買的衛衣，怎麼穿都不會膩，搭上牛仔褲完美呈現「美式街頭風」，如果覺得這樣太普通，可以加上配件，為整體造型增加吸睛度，或是外搭一件「小披肩」增添層次感，還能修飾肩寬的缺點，有假胯寬困擾的朋友也可以換上直筒牛仔褲，在視覺上超級顯瘦！

＃襯衫

除了牛仔褲是不敗的單品，襯衫也是榜上有名！襯衫和牛仔褲的搭配是毫不費力的經典之作，簡單的組合就能穿出法國女人的灑脫、典雅，完全沈浸在法式氛圍中，彷彿一秒來到了巴黎，此外，還可以學Jennie換上五分褲，穿出可愛活潑的感覺！

＃西裝外套

想要有點正式又不想太嚴肅，這樣穿準沒錯！一件時髦的西裝外套搭配一件牛仔褲，牛仔褲沖淡西裝帶來的端莊、西裝則為牛仔褲的俏皮帶點平靜，妥妥展現出率性風格，另外，也可以跟著Lisa將西裝內裡換成小可愛，想要來點辣妹風的朋友，快學起來！

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