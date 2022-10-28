太陽閃焰躍G-SHOCK連暗夜都發光　獨一無二紋理迎40周年

▲G-SHOCK 40周年紀念錶款FLARE RED系列MTG-B3000FR-1A（左）39,900元，GWG-2040FR-1A腕錶33,000元。



記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK明年將歡慶40周年，預料將有一連串嶄新設計慶祝此強悍又兼具潮流感的經典錶誕生。品牌搶先公開第一波紀念錶FLARE RED系列GWG-2040FR與MTG-B3000FR兩款新作，靈感源自太陽閃焰呼應強韌且勇於創新的品牌精神，採用全新技術將碳纖維與加入螢光顆粒的彩色玻璃纖維薄板層層堆疊壓出大理石花紋，再切割出錶圈的造型，每一款紋路都是獨一無二，且在暗夜中發光吸睛。

▲G-SHOCK MTG-B3000FR-1A在黑暗中發光的錶圈，為碳纖維與螢光彩色玻璃纖維堆疊裁切製作而成。





▲G-SHOCK GWG-2040FR外錶殼與錶耳採用飛機常用的鍛造碳纖維與螢光環氧樹脂材質。

G-SHOCK 40周年紀念錶兩款首發錶，皆配備Tough Solar太陽能電力系統與世界六局MULTIBAND 6時間校準訊號，並配有Mobile Link功能；材質上除了嶄新的大理石花紋詮釋如火焰般的效果，隸屬於Master of G MUDMASTER家族的GWG-2040FR的錶殼與錶耳還採用飛機常用的鍛造碳纖維與螢光環氧樹脂，在暗處展獨特的發光效果。此外，兩款紀念錶的錶背印上40周年專屬logo，錶帶環扣印上象徵40年的4顆星星與SINCE 1983字樣，而錶盒則為隕石坑洞造型，極具收藏價值。

▲G-SHOCK 40周年錶款的錶背會有專屬logo刻印，錶帶環扣特裝飾象徵40年的4顆星星與SINCE1983字樣。

與潮流圈的合作也不間斷，G-SHOCK和長達23年夥伴關係的塗鴉藝術家Eric Haze再度攜手，為40周年慶設計聯名錶GMW-B5000EH，整只不鏽鋼表經過黑色IP處理，最特別是鍊帶經過雷射雕刻手法呈現大小不一的灰色圓點，開啟面盤的LED被光燈則會出現Eric Haze的品牌圖案。

▲G-SHOCK再次與藝術家Eric Haze合作打造聯名錶款GMW-B5000EH，22,000元。





▲開啟G-SHOCK聯名錶款GMW-B5000EH的LED背光燈，會出現Eric Haze的品牌圖案。

Seiko貼近新世代的Seiko 5 Sports系列，近日則與汽機車大廠Honda，以車迷暱稱的「本田小狼」Super Cub車款為靈感推出2款限量錶，日本「國民錶」遇上「國民車」果然激起火花，以42.5mm錶徑的招牌輪廓為藍本，點綴Super Cub車的招牌元素，全球限量6000只的SRPJ49K1腕錶採用2018年上市的日本境內版Super Cub 110車體「Tasmania Metallic Green」復古風的象牙白及綠色，而全球限量5000只的聯名錶SRPJ75K1則取自Honda新款Super Cub C125車型的黑灰配色，細看面盤上11、12與1時的時標猶如車頭及方向燈造型，讓錶主閱讀時間彷彿與車對望。

▲Seiko 5 Sports X Honda Super Cub本田小狼聯名錶款SRPJ49K1，12,500元。（圖／Seiko提供，以下同）





▲日本境內版Super Cub 110車體「Tasmania Metallic Green」啟發Seiko創作。

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