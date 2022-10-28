范少勳不當生魚片、改當「抹茶蛋糕」！謝欣穎挑戰「雷鬼頭」造型帥翻

記者王則絲／台北報導

加拿大頂級羽絨衣品牌Canada Goose今（28日）舉辦新品上市派對，邀請到范少勳、謝欣穎現身演繹Canada Goose X 王逢陳 X 徐震最新聯名系列。范少勳日前出席金鐘紅毯時，一身白黃相間的西裝被網友評為像是「生魚片」，今天的綠色奶油印花造型，則是很像「抹茶蛋糕」；謝欣穎今頂著一頭髒辮雷鬼頭驚喜登場，極具挑戰性的造型，帶點叛逆龐克的風格，她自己也表示非常滿意。

▲謝欣穎、范少勳演繹Canada Goose X 王逢陳 X 徐震最新聯名系列。（圖／品牌提供）



范少勳日前於金鐘獎上穿著Alexander McQueen黃白色暈染西裝，拿下紅毯第一帥，但卻讓網友們產生聯想，說他與「生魚片」（黃金魚鯡）撞衫了，對此范少勳回應：「我覺得很酷，每個人欣賞的角度不一樣，也蠻有討論度的。」還現場大唱起爭鮮壽司的主題曲。

▲范少勳身穿Langham Down Jacket不對稱圖騰羽絨夾克。（圖／記者王則絲攝）

范少勳今身穿Canada Goose X 王逢陳 X 徐震聯名系列的綠色圖騰羽絨夾克，由藝術家徐震創造的Under Heaven藝術圖騰，像是奶油拉花一樣，以數位列印的方式呈現於保暖的派克羽絨衣面料上，那麼少勳覺得今天的服裝像什麼食物？他則笑答：「綠色蛋糕。」從生魚片轉換到抹茶蛋糕，都抵擋不了他的俏皮可愛。

▲謝欣穎穿著粉色Mercer Down Jacket解構式短羽絨夾克。（圖／記者王則絲攝）



謝欣穎今晚一出場便引起驚呼，她頂著一顆辮子長及腰部的雷鬼頭亮相，完成了極具挑戰性的造型，搭配身上粉色系的解構式短版羽絨夾克，營造出叛逆龐克的感受，她也對此次的嘗試表示很滿意：「今天頭髮做了快三個小時，我一直有留長的打算，我很喜歡。」因為工作的關係，謝欣穎無法跟上最近一波的出國熱潮，最快明年冬天才有旅遊計畫，她分享自己對滑雪很有興趣，「想去比較冷的地方，像是北海道。」

▲Canada Goose X 王逢陳 X 徐震聯名系列。（圖／品牌提供）



Canada Goose今年秋冬攜手新銳設計師Feng Chen Wang王逢陳及藝術家Xu Zhen徐震推出聯名系列，全系列添入王逢陳擅長的解構手法，讓羽絨服能夠透過拆解、重組「一衣多穿」，增加搭配性與功能性，並挹注徐震的「Under Heaven」藝術圖騰，帶來12款單品包括夾克、毛衣、裙裝、鞋履⋯⋯。

▲Canada Goose X 王逢陳 X 徐震最新聯名系列。（圖／記者王則絲攝）



近期國境迎來解封，許多民眾都規劃前往北方國家旅遊，享受冬季假期，而到寒冷的地方，一件保暖的羽絨服非常重要，除了Canada Goose知名的頂級羽絨服，能夠抵禦零下25度、甚至更低的低溫，熱愛滑雪的人更不能錯過香奈兒（CHANEL）的Coco Neige系列，專為滑雪運動而生的Coco Neige系列，在今年秋冬推出多款菱格紋鋪棉外套、雪山圖案毛衣、山茶花圖騰上衣⋯⋯等單品，兼具時髦美感與禦寒機能性。

▲CHANEL2022/23 Coco Neige系列包括菱格紋鋪棉外套、裝飾雪山圖案彩色刺繡布標的毛衣等品項 。（圖／品牌提供）

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