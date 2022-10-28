吃錯食物老得快！營養師教「抗老飲食」4關鍵　油炸、甜食快避開

▲營養師提醒，有些食物會到肌膚老化更快。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

現在的女生都很會保養，不少人看起來都比實際年齡還年輕，但想要做好抗老、有效延緩老化，光靠保養品還不夠，飲食也是一大關鍵！知名營養師高敏敏就分享「抗老飲食」4大重點，遠離3類會致衰老的食物，並多吃1類食物，讓你老得比別人更慢。

＃糖攝取過多容易導致衰老



高敏敏表示，「糖」可說是皮膚老化的萬惡之源！糖進到人體裡就會有糖化反應，而糖化反應會產生糖化終產物（AGEs），AGEs會破壞膠原蛋白，造成衰老、鬆弛、發炎等狀況。

除了常見蛋糕、甜點外，現在很多人糖「吃很兇」的來源其實是手搖飲料，尤其很多手搖飲酸酸甜甜的，但越酸的飲料糖放的越多。高敏敏提醒，每人一天最好不要吃超過5顆方糖，而一般來說，飲料一分糖的糖量大約就是一顆方糖，若是帶有酸味、奶蓋類、加珍珠、椰果等加料類飲料，就含有更多糖。

＃動物性油脂要少吃



動物性的飽和油脂要少吃，像是牛油豬油、雞皮、肥肉、奶油等，還有油炸食品，都屬於飽和脂肪酸。應該不少人會發現，自己一吃就滿臉油光，因為這些油脂容易刺激肌膚皮脂分泌。

＃遠離加工食品，多吃原型食物



加工食品不僅對健康不好，對肌膚來說也是不好的食物。高敏敏表示，想增強保護力、想要好肌膚，就要多吃優質蛋白質，但有些人就會吃火腿、臘肉、香腸等，覺得也可以攝取蛋白質，但這些食品都經過加工的，裡面含有許多添加物，甚至鈉含量很高！要攝取優質蛋白質建議選擇原型食物，最基本的就是豆、魚、肉、蛋這些食物。

＃多吃彩色蔬果



建議平時可以多吃顏色鮮豔的新鮮蔬果，像是葡萄就富含有強大抗氧化能力的花青素，最好可以連皮一起吃；還有番茄裡含有的茄紅素也是天然抗氧化劑，還能抗發炎，尤其是番茄的皮，也建議可以和由加熱烹調食用，像是做成番茄炒蛋等料理。且各種蔬果中除了富含像是維他命C外，還有一些多酚類和其他對肌膚、對延緩衰老有益的營養素。

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