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珍珠長鍊扣頭自由固定　變出豐富戴法、天天戴新項鍊

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▲▼ 珍珠 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴MIKIMOTO M Code系列珠寶，珍珠長鍊可恣意繞成多圈佩戴。（圖／翻攝MIKIMOTO IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

珍珠項鍊除了經典的串鍊，走向更摩登的設計，MIKIMOTO以品牌英文字母首字M與摩斯密碼為靈感，創作M Code系列珠寶，幾何圖形的鍊結穿插日本Akoya珍珠展現個性美，最令人驚艷的是以法文「自由」命名的M Code Liberté珍珠串鍊，扣頭可恣意固定在不同的鍊圈內，讓項鍊展現多種樣貌，或疊搭同系列珠寶創造豐富的層次感。

▲▼ 珍珠 。（圖／公關照）

 

▲扣頭可任意固定於不同鍊圈的MIKIMOTO M Code Liberté系列珍珠項鍊，142,000元。

▲▼ 珍珠 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO M Code系列珍珠墜鍊62公分18K白金款（左）149,000元，83公分18K金款175,000元。

MIKIMOTO M Code系列珠寶也突破性別藩籬，是男、女都好搭配的設計，款式包括長短墜鍊、手鍊及耳環，特別是18K金或白金長鍊的長度有62公分與83公分兩種選擇，可自然垂墜或繞多圈佩戴，此外，18K白金搭配黑珍珠的項鍊同步亮相，為品牌台北101專賣店的獨家款。

▲▼ 珍珠 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO M Code系列珍珠耳環18K金款（左）44,000元，18K白金款47,000元。

▲▼ 珍珠 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴台北101專賣店獨家的M Code系列黑珍珠墜鍊18K白金鍊結搭配黑珍珠，未定價。

▲▼ 珍珠 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO M Code系列珍珠手鍊黃K金款，53,000元。

疊戴珍珠蔚為風潮，主持本屆電視金鐘節目頒獎典禮星光大道的焦凡凡，即疊搭TASAKI珍珠串鍊與3顆珍珠並排的balance neo項鍊上陣，她同時戴上辨識度百分百的balance signature珍珠戒指與balance step耳環，優雅圓潤珍珠絕配個性設計，在鏡頭前非常搶眼。

▲▼ 珍珠 。（圖／公關照）

▲擔任本屆電視金鐘節目頒獎典禮的紅毯主持人的焦凡凡，戴TASAKI珍珠上陣。（圖／TASAKI，以下同）

▲▼ 珍珠 。（圖／公關照）

▲焦凡凡佩戴TASAKI阿古屋珍珠項鍊，209,000元。

▲▼ 珍珠 。（圖／公關照）

▲焦凡凡疊戴TASAKI balance neo項鍊，80,900元。

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關鍵字：

MIKIMOTO, TASAKI, 焦凡凡

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