有望脱單！近期桃花運最旺的4大星座　天秤未來2個月可能遇到正緣

編輯／Molly 圖／翻攝IG@tvndrama.official

2022年剩下沒幾個月，你還沒找到對象、談個甜甜的戀愛嗎？還是單身的人也別氣餒，近期有4個星座的戀愛好運即將來襲，有望脫單啦！微博上就有星座專家公開，年底這段時間開始桃花運最旺的4大星座，不僅桃花多、質量也不錯，還可能遇到正緣，找到對的另一半。

＃天秤座



其實天秤座今年整體的桃花運都不錯，拓展了交際圈、擁有新的人脈，但上半年天秤自己的狀態不是很好，容易情緒化、遇到事喜歡胡思亂想，也跟前任有糾纏不清的狀況，因此即使有桃花，也沒辦法抓住。

但接下來2個月，天秤身邊的親朋好友們會很樂意幫忙搭線、介紹對象，天秤座記得不要急著拒絕，可以都接觸看看，有機會遇到未來的另一半，尤其是11月、12月更要多留意一下，遇到正緣的可能性最大。

＃射手座



射手座在未來2個月會有個小小的蛻變期，讓個人魅力悄悄提升，像是可能會開始注重自己的外在形象，積極進行身材管理，變得更有自信，桃花也跟著變多。

所以別再把自己關在家裡追劇、滑手機耍宅，不然桃花運再好，都被擋在門外。但射手要注意的是，不只好桃花變多，爛桃花也跟著多，所以要睜大眼睛好好選，別把爛桃花當成正緣。

＃天蠍座



天蠍座今年的想法特別多，對未來抱有一些憧憬，也因此產生了一些壓力。天蠍上半年的感情世界很沉悶，雖然渴望戀情，但沒什麼異性緣，也提不起勁主動去追愛，甚至有想放棄戀愛的念頭。

還好這種狀態到了年底就開始好轉，天蠍會開始收到異性的示好，而且這個人可能已經在你們身邊低調等待已久，只是你一直沒注意到。所以接下來的時間，天蠍不妨多出門走走，多參加一些活動或朋友間的聚會，說不定就會碰到意外的驚喜出現。

＃金牛座



近來總是感到身心俱疲的金牛座，到年底可以稍微喘口氣。先前一直被工作上的問題所擾，過得很忙碌，但又不知道自己到底在忙什麼，導致沒什麼心思去想感情的事，加上時不時就碰到爛桃花，就讓戀愛的念頭被擱置了。

還好，在年底的這兩個月，金牛備受愛神的眷顧，桃花運很好，而且桃花的質量的也都很不錯，像是接下來可能會在工作場合中認識到讓你欣賞的對象，可以多注意一下。但要小心，不要把欣賞當成喜歡，釐清自己的感覺再行動，以免陷入不必要的麻煩裡。

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