愛吃甜食不只會發胖！營養師曝12大「糖危害」　小心頭痛又冒痘

▲糖吃過量不僅會發胖，還會加速老化、影響健康。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

你也是愛吃甜的「螞蟻人」嗎？每次吃飽飯後就要吃點甜食，覺得累、心情不好時就想吃點有糖的，療癒心靈一下？小心糖吃太多除了容易發胖，還會危害健康、讓你變老又變醜！知名營養師高敏敏就分享12大「糖危害」，提醒大家注意，雖然含糖食物很美味，但適量攝取很重要。

＃易胖



吃糖=增加熱量，會造成體重上升。

＃蛀牙



造成口腔環境酸化，腐蝕琺瑯質。

＃加速變老



糖進到人體內會有糖化反應，產生糖化終產物(AGEs) ，會加速老化機制。

＃內分泌失調



當糖分攝取過多，身體會增加分泌島素。

＃血壓升高



會刺激血管發炎，造成血壓上升。

＃血脂升高



使血液中的三酸甘油脂濃度提升。

＃頭昏頭痛



血糖快速變化會導致頭痛。

＃糖尿病



胰島素敏感度下降，造成糖尿病風險。

＃心血管疾病



糖會使血管內膜老化，造成動脈硬化。

＃影響認知功能、情緒



長期高血糖下，會影響腦血管健康。

＃脂肪肝



過多的糖會使肝臟脂肪堆積。

＃冒粉刺、痘痘



吃太多糖容易影響荷爾蒙，促使油脂分泌，造成皮膚問題。

但有時候就是想吃甜的，高敏敏表示也不是完全不能吃，只是要控制好糖的攝取量，偶一為之沒關係。依衛福部建議，每日飲食中，添加精製糖的攝取量不宜超過總熱量的10%，如果能降至5%以下會更好。

高敏敏也分享糖量的計算方式，以總熱量1200kcal為例，每日的10%建議糖攝取量為30g，5%建議糖攝取量則為15g。至於一顆方糖約＝5g糖量，她也以許多現代人愛喝的手搖飲來舉例。

無糖：0顆方糖＝0g糖。

3分糖：3顆方糖＝15g糖。

半糖：5顆方糖＝25g糖。

7分糖：7顆方糖＝35g糖。

全糖：10顆方糖＝50g糖。

（以上糖量約為平均量，實際糖量要以每家飲料店公布為準。）

最後高敏敏也提醒，「糖」的定義非常多，像是常見的蜂蜜、黑糖…等也都是糖，也都要納入每日糖量計算。

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