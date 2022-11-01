日本北海道自由行5日19999元！機＋酒含稅超划算　爽玩各大景點

文／C編

國門解封，很多人早就已經蠢蠢欲動，準備出國，剛好正逢日幣貶值，這時候不飛什麼時候飛？「Her森森」推出「日本北海道自由行5日」，原價25999元、下殺19999元，是標準的機票＋酒店來回組合，含20公斤的託運行李、含稅，超優惠折扣立刻搶起來。

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北海道是日本旅行知名景點之一，這次推出的自由行，很適合自己安排行程走跳，不用擔心被套裝行程綁住，而且北海道鐵路發達，即使不會日文，也可以透過事先查找行程，搭地鐵前往各個景點，相當方便，以下就盤點北海道必去的3大景點，想入手的人可以參考。

1.函館百萬夜景

北海道函館山夜景是絕對不能錯過的美景之一，被米其林指南列為「世界三大夜景」，不僅可以遠眺函館灣與津輕海峽，繁榮燈火的市景也能一覽無遺，幾乎是只要去北海道，就一定會安排的景點，只要搭路面電車到「十字街站」走路10分鐘，就可以抵達纜車站，買票上去即可。

2.登別溫泉

如果是秋冬前往北海道，登別溫泉也是很多人會選擇的地方，當地不僅有很多溫泉會館可以泡湯舒壓，還有地獄谷的奇景可以看，眾多火山口聚集的山景，有許多溫泉的噴氣孔跟湧出孔，滿滿熱氣瀰漫的樣貌，是日本少見的景觀，很特別。

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3.狸小路

位於北海道札幌的狸小路有各式各樣的商店，從藥妝、時裝到電器等等通通都有，要逛街、血拼或是補貨，到狸小路就對了，吃喝玩樂通通都可以滿足，買給親朋好友的伴手禮也可以在這裡一次購入，很適合做為行程最後的收尾。