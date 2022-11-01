fb ig video ETtoday search mobile

日本北海道自由行5日19999元！機＋酒含稅超划算　爽玩各大景點

>

文／C編

國門解封，很多人早就已經蠢蠢欲動，準備出國，剛好正逢日幣貶值，這時候不飛什麼時候飛？「Her森森」推出「日本北海道自由行5日」，原價25999元、下殺19999元，是標準的機票＋酒店來回組合，含20公斤的託運行李、含稅，超優惠折扣立刻搶起來。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲日本,北海道,自由行,旅行,Her森森,。（圖／品牌提供）

▲日本北海道自由行5日，原價25999元、下殺19999元，點我購買

北海道是日本旅行知名景點之一，這次推出的自由行，很適合自己安排行程走跳，不用擔心被套裝行程綁住，而且北海道鐵路發達，即使不會日文，也可以透過事先查找行程，搭地鐵前往各個景點，相當方便，以下就盤點北海道必去的3大景點，想入手的人可以參考。

1.函館百萬夜景

北海道函館山夜景是絕對不能錯過的美景之一，被米其林指南列為「世界三大夜景」，不僅可以遠眺函館灣與津輕海峽，繁榮燈火的市景也能一覽無遺，幾乎是只要去北海道，就一定會安排的景點，只要搭路面電車到「十字街站」走路10分鐘，就可以抵達纜車站，買票上去即可。

2.登別溫泉

如果是秋冬前往北海道，登別溫泉也是很多人會選擇的地方，當地不僅有很多溫泉會館可以泡湯舒壓，還有地獄谷的奇景可以看，眾多火山口聚集的山景，有許多溫泉的噴氣孔跟湧出孔，滿滿熱氣瀰漫的樣貌，是日本少見的景觀，很特別。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲日本,北海道,自由行,旅行,Her森森,。（圖／品牌提供）

▲日本北海道自由行5日，原價25999元、下殺19999元，點我購買

3.狸小路

位於北海道札幌的狸小路有各式各樣的商店，從藥妝、時裝到電器等等通通都有，要逛街、血拼或是補貨，到狸小路就對了，吃喝玩樂通通都可以滿足，買給親朋好友的伴手禮也可以在這裡一次購入，很適合做為行程最後的收尾。

關鍵字：

日本, 北海道, 自由行, 旅行, Her森森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

嬌蘭20款頂級淡香精讓粉絲試到滿足、MFK打卡就送小香必朝聖

嬌蘭20款頂級淡香精讓粉絲試到滿足、MFK打卡就送小香必朝聖

從吃早餐看出你心裡最缺乏的東西！超準心測探究深層內心世界

從吃早餐看出你心裡最缺乏的東西！超準心測探究深層內心世界

別再只會綁馬尾了！3種仙女系麻花馬尾辮　看一眼就能立刻上手

別再只會綁馬尾了！3種仙女系麻花馬尾辮　看一眼就能立刻上手

酒精用多變「老婆婆手」？6大養手技巧：微涼水清洗、勤擦護手霜跟防曬 超市就買得到！自製護眼茶明目又養肝　搭配畫圓按摩、穴位按壓舒緩雙眼疲勞 最懂男人心的三大星座女！TOP1的溫柔陷阱，只要是男人都難以抵擋 宋智雅零毛孔的細緻肌膚這樣來！不用化妝棉、眼霜抹脖子滿滿技巧 試・開箱／就像奶油融化在肌膚　一秒就滲透的「菁萃油霜」讓保養也療癒 日本清酒用「富士山錫杯」飲用更清甜　自帶冰鎮功能、愛小酌的人必備 郭雪芙毛衣不穿好、大露直角肩辣翻！抹的「皮拉提斯」打造關鍵小臉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面