「底妝之王」PONY EFFECT下殺599元起！年銷破10萬支的神級防曬必敗

文／C編

韓系彩妝品近年越來越厲害，不僅使用起來的體感很好，妝效也比較適合亞洲女孩的肌膚，重點是價格親民，因此相當受到年輕女孩的歡迎，「Her森森」推出「PONY EFFECT底妝權威」優惠活動，幾款經典、熱賣的單品通通都可以用甜甜價入手。

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▲PONY EFFECT底妝權威，下殺599元起，點我購買。



1.必買NO.1：絕對持久無瑕氣墊粉餅（1盒2蕊），售價1200元、優惠價999元

被喻為是「小金磚」的絕對持久無瑕氣墊粉餅，可以說是台灣網友好評不斷的底妝神器，甚至有粉絲回購20次以上，真的超誇張！因為它持久的控油粉體技術，可以持妝30小時不脫妝，同時打造柔霧感的肌膚妝效，特別適合台灣潮濕炎熱的天氣，當然賣到翻。

2.必買NO.2：水透光妝前防護乳，售價950元、特價699元

妝前防曬是每天幾乎都必備的常態用品，想要避免曬黑、曬老就是要靠有防曬係數的它搞定，而這一款防護乳更是創下年銷破10萬支的單品，看似乳液質地，推開之後是很清爽的水感，塗抹上肌膚很輕盈、無存在感，同時又可以做到SPF50+、PA++++的防護效果，難怪熱賣。

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3.必買NO.3：絕對持久定妝噴霧，售價890元、特價711元

雖然疫情已經逐漸解封，但為了避免自己生病染疫，大多數人還是選擇出門佩戴口罩，想要擁有美美的妝容，不受口罩蹭掉，定妝噴霧當然不可少，這款單品從去年4月推出以來，就拿下4.8分的好評（滿分5分），可以讓妝效持續24小時不斷電，細緻噴霧也不容易破壞妝容，所以網友都在推。