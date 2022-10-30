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不念舊情，分手就永不回頭的TOP 3星座！就算重溫舊情也絲毫不動搖

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記者李薇／綜合報導　圖／沉香如屑微博

感情的事情很難說，有些人總是念念不忘前任，直到分手多年後依舊會在夜深人靜的時候想起對方，但有些人卻是說分就分，再也不會聯繫，完全就會斷了念想，以下這三大星座就是那種完全果斷分手的星座，一點都不會念舊情。

▲星座,天蠍座,雙魚座,水瓶座,占卜。（圖／沉香如屑微博）

＃天蠍座

天蠍座可以說是12星座中最心狠的人，他們決絕的態度是無庸置疑的，很多時候他們感情說斷就斷，絲毫不會顧慮到之前有多愛，在談戀愛的時候可以專一、柔情，一但變臉就是不會再給人機會，可以說是六親不認的等級。

▲星座,天蠍座,雙魚座,水瓶座,占卜。（圖／沉香如屑微博）

＃雙魚座

雙魚座算是比較多情的人，當他喜歡妳的時候會全心全意的投入，但是感情來得快、去得也快，常常讓人感覺到他依舊溫柔、好親近，但是人早就已經不知去向，對方的喜怒哀樂都與他無關，不管再如何挽留，都只會感受到雙魚座的冷漠無視。

▲星座,天蠍座,雙魚座,水瓶座,占卜。（圖／沉香如屑微博）

＃水瓶座

水瓶座沉著、冷靜、有主見，無論是戀愛還是分手都會保持理智在線，從來不會迷失自我，所以當兩人感情變淡之後，他也不會有絲毫留戀，不會將就任何一段感情，說離開就離開，即使你把兩人的甜蜜過往都再重複溫習，也不會讓他有絲毫想留戀的感覺。

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關鍵字：

星座, 天蠍座, 雙魚座, 水瓶座, 占卜

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