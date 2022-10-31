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3款頂級聖誕倒數月曆！Dior香氛世家9大正貨、嬌蘭「蜂箱」超奢華

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▲▼ 聖誕倒數日曆。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲今年聖誕倒數月曆有不少頂級規格，像是Dior香氛世家、嬌蘭更是首次推出。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

每到下半年最讓人引頸期盼的除了週年慶，就是各大美妝品牌的聖誕限定系列了，其中又以倒數月曆/日曆（Advent Calendar）最受關注，每年都被搶翻！而今年有不少品牌都推出首款倒數禮盒，像是嬌蘭今年首度引進台灣，超精緻的蜂巢外盒還沒上市就被狂敲碗；而Dior更是首度推出香氛世家系列專屬倒數月曆，從外盒到內藏商品都是頂級規格，更有多達9款正貨，奢華程度太驚人！

▲▼ 聖誕倒數日曆。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Dior 香氛世家系列2022限量聖誕倒數月曆，NT$100,000。

Dior今年聖誕限定太狂了！每年都被狂敲碗的夢幻聖誕倒數月曆，今年依舊美翻，更首度推出超奢華的香氛世家全系列版「香氛世家系列2022限量聖誕倒數月曆」。

▲▼ 聖誕倒數日曆。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼ 聖誕倒數日曆。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

以高訂木製工藝搭配精緻的絹印圖騰，整座倒數月曆被刻畫成一座微型迪奧蒙田大道30號旗艦店，24格木製抽屜中藏有12款香氛、4款香氛蠟燭、4款香氛皂、3款香氛蠟燭周邊和1個超限量的手工編織工藝擴香吊飾，其中正貨產品更高達9款，像是人氣超高的幸運時刻香氛、蒙田大道香氛都伊斯帕罕玫瑰香氛等都是40ml正貨容量，更能一次獲得香氛世家超過一半香氣，從外殼設計到內藏香氛驚喜都堪稱是年度頂級奢華珍藏款。

全台限量僅有80組，將於11月1日開賣，只在台北信義A11、台中新光三越、高雄漢神巨蛋香氛世家專櫃與DIOR線上旗艦店獨家販售，且將由專車專人直送到府尊榮服務。

▲▼ 聖誕倒數日曆。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼ 聖誕倒數日曆。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲嬌蘭 流金星燦倒數月曆，NT$25,500。

法國嬌蘭今年同樣首次於台灣推出倒數月曆「流金星燦倒數月曆」，內含有25款嬌蘭經典保養、彩妝及香氛，外盒更設計成蜂巢形狀，白色FSC紙板上有著插畫家Aleksandra Miletić繪製的花朵、流蘇、經典香水瓶和嬌蘭代表圖案蜜蜂，精緻奢華的外盒，在拿出內藏商品後還可當作收納盒使用，僅在嬌蘭線上旗艦店獨家販售。

▲▼ 聖誕倒數日曆。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼ 聖誕倒數日曆。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Giorgio Armani 2022亞曼尼金燦聖誕倒數月曆，NT$13,600。

Giorgio Armani今年同樣以經典亞曼尼紅搭配奢華金色作為主要色調，加上「金燦摩天輪」設計主題，推出「2022亞曼尼金燦聖誕倒數月曆」，將於11月15日開賣。

24格小抽屜裡打包許多經典彩妝、保養和香氛，更有多達9款正貨，包含奢華絲緞訂製唇膏的人氣色好#104、#400，奢華絲絨訂製唇萃#400，設計師綻色眼彩露和黑曜岩新生奇蹟防曬精華等，還有MY WAY系列淡香精、Sì系列女性淡香精、黑曜岩新生奇蹟乳霜經典版、訂製唇萃等人氣商品精巧版，亞曼尼鐵粉一定要搶一盒來收藏。
 

關鍵字：

美妝, 彩妝, 保養, 倒數月曆, 倒數日曆, Advent Calendar, 聖誕節, 聖誕限定, 聖誕彩妝, 香氛, Dior, 迪奧, 嬌蘭, Giorgio Armani, 亞曼尼

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