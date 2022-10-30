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DOUCHANGLEE壓軸打造「仙女衣櫥」　春夏輕盈時裝空降迷宮花園

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▲DOUCHANGLEE 。（圖／品牌提供）

▲DOUCHANGLEE 雙人設計師竇騰璜（中）及張李玉菁（左二）帶來最新2023 春夏系列 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

2022臺北時裝週在DOUCHANGLEE 2023 春夏系列中寫下完美結尾，28日品牌將台北「迷宮花園」打造成開闊秀場，藉此傳遞自然和探索的重要性。而服裝同樣呼應自然世界，設計師竇騰璜及張李玉菁帶來了機能感運動衣著，中性簡潔色調伴隨著鏤空、開衩元素豐富層次，如同打開了仙女的衣櫥般，一切愉悅又實穿。

▲DOUCHANGLEE 。（圖／品牌提供）

▲DOUCHANGLEE 。（圖／品牌提供）

▲DOUCHANGLEE 。（圖／品牌提供）

▲DOUCHANGLEE 。（圖／品牌提供）

▲2023 春夏系列以「THE GARDEN 時空花園」為設計靈感，鏤空、交錯與拼接帶來視覺亮點 。（圖／品牌提供）

DOUCHANGLEE雙人設計師竇騰璜及張李玉菁為台灣樹立了極簡衣著新風格，2023 春夏系列以「THE GARDEN 時空花園」為設計靈感，一系列純淨色調下佐入運動機能細節，方形布片剪裁透過拼接、鏤空開孔、裂縫等方式將衣著輪廓變得流暢而有變化。緊接著淡紫色、檸檬黃、鮮綠色、大地色如同在盼望著春夏到來，注入襯衫、翻領外套等實穿的都市搭配。

▲DOUCHANGLEE 。（圖／品牌提供）

▲林奕嵐演繹淡藍色緹花洋裝 。（圖／品牌提供）

▲DOUCHANGLEE 。（圖／品牌提供）

▲邱偲琹走秀展演無袖拼接飄逸長洋裝。（圖／品牌提供）

由影壇新人林奕嵐演繹的淡藍色緹花洋裝，透過肩下的鏤空露出肌膚，巧妙將雙肩披風設計貫穿蝴蝶結收腰元素，帶來自然浪漫氛圍。另也有金屬色澤材質銀白色連帽斗篷上衣，玩轉尺寸比例效果，將斗篷拼接長袖襯衫，構建了相當新穎的演繹方式。隨後，展演了一襲白色無袖拼接飄逸長洋裝，層疊交錯的雪紡面料裙片，加入垂墜於手臂兩側的開袖，步伐間散發輕盈柔美。

▲DOUCHANGLEE 。（圖／品牌提供）

▲DOUCHANGLEE 。（圖／品牌提供）

▲（依序）藝人黃子佼、陳珊妮受邀看秀。（圖／品牌提供）

【更多2022台北時裝週SS23】

潘怡良GIOIA PAN 2023春夏系列

▲台北時裝周 。（圖／品牌提供）

▲設計師潘怡良（左）、演員杜汶澤 。（圖／品牌提供）

▲台北時裝周 。（圖／品牌提供）

▲台北時裝周 。（圖／品牌提供）

▲潘怡良使用鮮明粉色系、代表客家意義的印花呈現未來感 。（圖／品牌提供）

潘怡良是時尚界少數以針織發展為主的服裝設計師，2023春夏將「邂逅未來」分為「科技未來」、「展望未來」以及「領頭未來」三部曲，褪去過往一貫的暗黑色系，開場以粉白色接續銀色，與環保科技材質混搭，創造鏤空流線著裝。適逢2023年即將登場的世界客家博覽會，潘怡良將代表客家意向的藍染，結合「HAKKA」五個英文字以五種象徵客家「穿越」、「山林」、「聚落」、「陽光與人」、「海洋」呈現客家意義的色彩，打造印花色彩布料呈現未來感。最後是源自與RAM PIECE領頭羊當代藝術創新融合，將毛線纏繞成搭配品牌LOGO，訂製出典藏的Q版領頭羊公仔，整合虛實之間，寫下對於針織的全新解讀。

JENN LEE 2023春夏系列

▲台北時裝周 。（圖／品牌提供）

▲鬼鬼吳映潔走秀。（圖／品牌提供）

▲台北時裝周 。（圖／品牌提供）

▲台北時裝周 。（圖／品牌提供）

▲HAEZEE（黃瑋昕） 。（圖／品牌提供）

▲台北時裝周 。（圖／品牌提供）

▲JENN LEE 將淘汰的塑身衣解構重製為 Up-cycled 系列，呈現女性身體自主 。（圖／品牌提供）

近年來備受矚目的設計師品牌JENN LEE 23春夏伸展台搬到臺北玫瑰園呈現，設計師 Jenn受到一張Billie Eilish穿著塑身衣的雜誌封面所啟發，渴望強調女性身體自主。本季攜手塑身衣品牌維娜斯，將淘汰的塑身衣解構重製為 Up-cycled 系列，結合她善用的廢棄拉鏈頭、解構元素，轉化為性感迷人的貼身裙款及率性嫵媚的西裝。鬼鬼吳映潔走秀時演繹了與影像藝術家 Jun Yao Zoie Liao合作的印花款短裙裝；歌手HAEZEE（黃瑋昕）則呈現一襲紅黑禮服，以品牌慣用色彩結合新廓形，展現原汁原味的叛逆街頭靈魂。

關鍵字：

臺北時裝週, DOUCHANGLEE, 2023, 春夏, 竇騰璜, 張李玉菁

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