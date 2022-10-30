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50歲鄭秀文居家模樣太時髦！　穿高領毛衣、喀什米爾靴釋放完美體態

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記者鮑璿安／台北報導

50歲香港天后鄭秀文 （Sammi）一向引領潮流，近期她出鏡Loro Piana全新Cocooning 系列形象廣告，罕見公開了清新自然的居家打扮，她身穿高領毛衣搭配長襪及柔軟的喀什米爾家居靴，展現不費力的時尚感。同系列也收服了台灣女星楊謹華、楊祐寧老婆Melinda，獻上居家美照。

▲鄭秀文演繹Loro Piana全新Cocooning 系列形象廣告 。（圖／品牌提供）

▲鄭秀文演繹Loro Piana全新Cocooning 系列形象廣告 。（圖／品牌提供）

▲鄭秀文演繹Loro Piana全新Cocooning 系列形象廣告 。（圖／品牌提供）

▲鄭秀文演繹Loro Piana全新Cocooning 系列形象廣告 。（圖／品牌提供）

鄭秀文用最貼近生活的方式演繹Loro Piana Cocooning 系列，穿著品牌高領毛衣自在躺在沙發上，翹腳間不經意秀出了長襪與喀什米爾家居靴的搭配。此外，以喀什米爾材質的連身洋裝包覆纖細體態，鄭秀文於綠意盎然的花園裏踱步，露出燦笑側顏，模樣自信又灑脫。

▲鄭秀文演繹Loro Piana全新Cocooning 系列形象廣告 。（圖／品牌提供）

▲鄭秀文演繹Loro Piana全新Cocooning 系列形象廣告 。（圖／品牌提供）

▲（依序）楊謹華演繹羅紋針織高領毛衣搭配短褲，Melinda詮釋羅紋短版吊帶上衣。（圖／品牌提供）

Cocooning 系列是品牌以居家生活為出發點，使用喀什米爾、小山羊喀什米爾(Baby Cashmere)等材料，打造典雅線條的裸白色系Ajour 吊帶裙、長褲和短褲等單品；同時也有秋冬時節不可少的羅紋布料，像是楊謹華演繹羅紋針織高領毛衣搭配短褲，Melinda詮釋羅紋短版吊帶上衣，結合性感與舒適於一身。

▲鄭秀文演繹Loro Piana全新Cocooning 系列形象廣告 。（圖／品牌提供）

▲鄭秀文演繹Loro Piana全新Cocooning 系列形象廣告 。（圖／品牌提供）

▲Loro Piana羅紋針織高領毛衣； 抽繩針織短褲 。（圖／品牌提供）

回推10月初的2023春夏巴黎時裝周，鄭秀文也沒缺席，她以不規則剪裁的牛仔裝亮相Balenciaga （巴黎世家）夏季23大秀，搞怪將褲頭化作領口，若隱若現曬出香肩以及絕佳比例，肩背上秋冬出鏡率極高的Crush包款，立刻散發出巨星氣場。

▲巴黎世家。（圖／品牌提供）

▲鄭秀文駕馭前衛牛仔裝以及Crush包款。（圖／品牌提供）

關鍵字：

鄭秀文, Loro Piana, Cocooning, Melinda, 楊謹華

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