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看到南瓜第一秒想起萬聖節還是食物？　「日網超準心測」分析未來運勢

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記者鮑璿安 ／台北報導

南瓜不光代表金黃色的秋季、萬聖節，還可能象徵豐收，日本占卜網站最近就公開一則「南瓜心測」，根據第一時間的想法，據說就代表了你未來幾個月的運勢，一起來測看看！

▲心測 。（圖／翻攝自unsplash）

▲日網爆紅心測，分析你看到南瓜的第一想法。（圖／翻攝自unsplash）

Q：聊到南瓜，你的第一想法是以下哪一樣？

A：灰姑娘的南瓜馬車
B：萬聖節的燈籠
C：食物

分割線下有解答

分割線下有解答

分割線下有解答

A：灰姑娘的馬車……戀愛運

選擇馬車的你，代表未來幾個月中戀愛運勢即將增加，對象有可能是你許久不見的人，而且是在完全沒有預料的情況下相遇，因此產生了與過去不同的情感，來一場像是灰姑娘故事般的邂逅，戀愛運到了擋也擋不住。

B: 萬聖節的燈籠…… 工作運氣

萬聖節的南瓜燈籠名為「Jack-O'-Lantern」，背後的人物Jack因到處招搖撞騙無法上天堂卻也去不了地獄。這也間接代表你是個鬼點子很多的人，不妨發揮在工作上，提出不一樣的見解或是趁年底轉換跑道，激發不一樣的火花。

C：食物……財富

恭喜你，聯想到食物其實是最直接的，代表你是很實際的人，也擅長積累自己的財富去實現目標，當然要記得，不光是等待機會出現，還要主動出擊，這樣會收穫到更多事物。

關鍵字：

南瓜, 萬聖節, 運勢, 心測

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