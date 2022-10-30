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星．變美／「天王嫂」方媛教你挑出本命香，Jo Malone詢問度超高

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▲▼方圓愛用香水。（圖／翻攝自小紅書/方媛）

▲方媛分享自己愛用香水。（圖／翻攝自小紅書/方媛）

記者曾怡嘉／台北報導　

香味代表一個人的品味，每個人對香水的喜好大不同，天王嫂方媛就曾在《小紅書》大方分享自己的愛用香水，想買香水但卻不知道如何下手，或許能參考一下她的清單，希望大家都能找到自己的本命香。

▲▼方圓愛用香水。（圖／翻攝自小紅書/方媛）

#Gucci 綠意繁花

衝著這個瓶身的顏值購買的，沒想到噴起來卻意外的好聞，聞起來是種很優雅的花香味，很純粹的茉莉香但卻不會黏膩，適合稍微成熟一點點的女生，無論是上班或約會噴都適合，不會很有攻擊性。

▲▼方圓愛用香水。（圖／翻攝自小紅書/方媛）

#Bvlgari 大吉嶺茶

雖然這是男香，但聞起來偏中性，所以男生女生都適合，帶著一點橙花香，女生用起來給人活潑青春感，尤其適合夏季。她分享這款不會噴全身，只會噴在手腕上，打造若有似無的香味，所以用量非常省。

▲▼方圓愛用香水。（圖／翻攝自小紅書/方媛）

#Diptyque 杜桑

最喜歡這款香水，聞起來成熟恬靜，非常適合冬天溫暖的味道，很多人說這瓶香水剛噴出還味道有點衝，但只要幾分鐘的時間就會化為溫柔氣質感，所以她也偷偷分享自己會在出門前半小時會噴在頭髮上，香氣聞起來更自然。

▲▼方圓愛用香水。（圖／翻攝自小紅書/方媛）

#Serge Lutens 柏林少女

這款香水是最近熱門的網紅香水，香味很獨特，不太會撞香，她試過許多玫瑰香水，這款聞起來很特殊，有一種高級的味道，每次噴這瓶香水，女兒就會誇說：媽媽妳身上好香。

▲▼方圓愛用香水。（圖／翻攝自小紅書/方媛）

#Acqua di Parma 桃金娘加州桂

清爽乾淨的皂香混著淡淡的木頭和青草味，噴上就像來到海邊，這款也很是夏天，平時健身時會噴它，即便汗流浹背聞起來也清爽，唯一缺點就是持香度不夠，大概3-4小時就需要補噴。

▲▼方圓愛用香水。（圖／翻攝自小紅書/方媛）

#Kilian 直達天堂

她分享這款是她最有個性、濃郁且暗黑的香水，一噴上身是濃烈的藥酒味，很適合搭配氣場強的服裝，平時只有參加正式場合或活動才使用，值得一提的是持香度很高，之前出門只試了一點點，一個星期衣櫃都有著淡淡木質香味。

▲▼方圓愛用香水。（圖／翻攝自小紅書/方媛）

#Jo Malone 羅勒與橙花

想買Jo Malone又不想撞香，不妨試試這款小眾香味，每次出門噴這款都會被詢問，感覺起來清新不俗氣，Bvlgari大吉嶺茶中也帶有橙花香，它較適合熱烈、活潑的女生，而這款適合清純路線的女生，春夏秋冬都能使用，CP值滿分。

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關鍵字：

方媛, 香水, 分享, 天王嫂

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