安海瑟薇駕馭「整身豹紋」勾出完美體態　電眼望鏡頭粉絲全暈了

記者王則絲／外電報導

好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）近日登上香港版《VOGUE》雜誌11月號刊封面，梳了一個高顱頂髮型出鏡，化身優雅的復古女伶，在這組封面大片中，她一口氣嘗試多套華麗造型，不只駕馭整身豹紋的緊身裝，勾出完美體態，也給足福利，狂曬美腿，一雙電眼看向鏡頭，讓粉絲們全暈了。

安海瑟薇主演的最新歷史電影《世界末日》（Armageddon Time）即將上映，像是呼應電影中80年代的背景，安海瑟薇此次登上雜誌封面，特別以復古氛圍的高顱頂髮型，來演繹華麗的造型大片。

即將要滿40歲的安海瑟薇，臉蛋狀態近乎與十多前差不多，身形體態在近期更是達到巔峰。畫報中，安海瑟薇以一套GIORGIO ARMANI的亮片刺繡背心打頭陣，並頂著精緻妝容望向鏡頭，讓螢幕前的粉絲們全被電暈，下一個Pose只見她舉起雙手枕在腦後，展現霸氣的姿態，只能說女神連腋下都美麗！

此次安海瑟薇擔綱展示非常多的服裝，包括AREA的粉色大禮服、CAROLINA HERRERA的貼身豹紋套裝，勾勒出她完美的體態；以及來自MICHAEL KORS的黃色羽毛大衣，和GUCCI的紫色亮皮套裝，辣曬一雙美腿，每一套都相當大膽且華麗。

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