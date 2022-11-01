11月書單推薦！每日12分鐘揮別腦霧、易怒體質其實是因為你太在乎

文／Workworks職場人

揮別了夏季殘留下來的餘溫，職場人們是否也感受到了寒冬即將來襲的節奏呢？編輯這次幫大家精選了10本「11月書單推薦」，其中包含《趕走窮人思維，靠自己成為富一代》、《全方位理財的第一堂課》的理財書，以及擺脫負能量的《別生氣啦！》、《當然可以不生氣》等，快來看看吧！

11月書單推薦

1：《趕走窮人思維，靠自己成為富一代》

第1本編輯推薦的書單為人氣YouTuber關韶文所作的《趕走窮人思維，靠自己成為富一代》，因為家庭因素，關韶文自高中時期便開始靠著打工、存錢、記帳、投資等方法累積財富，不僅在23歲存到人生第一桶金，30歲時名下就已經有兩間房！在書中他也用新手也能聽懂的「理財白話」，帶領職場人們邁進財富之路～

2：《影響力法則》

第2本編輯推薦的書單《影響力法則》，描述了「影響力」為社群時代中最不可或缺的社交工具。而作者也在書中探討了「信任」、「連結」、「社群意識」、「偏見」等議題，將理論具體應用在商業、企業等場合，以及線上、下的社群人際關係中。

3：《全方位理財的第一堂課》

搞懂五大理財規劃就靠它！第3本編輯推薦的書單《全方位理財的第一堂課》以保險、稅務、投資、退休、遺產等規劃出發，教導職場人們如何妥善運用自己的財務資源，將理財發揮到最大的效益。

4：《整理想法的技術》

職場人們是否也有過，無法將腦中的想法好好說出的經驗呢？在第4本編輯推薦的書單《整理想法的技術》中，提及了13項思緒整理的工具，將無形的想法可視化，讓你不再腦筋空白、語無論次，可以更流暢地發表自己的想法。

5：《最高說話術》

透過改變說話的方式，讓人生產生截然不同的變化！第5本編輯推薦的書單為《最高說話術》，在書中作者精選了多種溝通的技巧，針對「閒聊&對話」、「讚美&責罵」、「簡報」、「聲音&姿勢」、「說明&說服」，讓你掌握後疫情時代的超強遠距溝通。

6：《上班心好累……不當厭世社畜了！》

忙於工作的你，是否忽略了心理失調的警訊呢？第6本編輯推薦的書單為《上班心好累……不當厭世社畜了！》，由曾經為上班族的精神醫生親自傳授，利用30個問題、6則專欄，以及2篇訪談，讓職場人們可以從「心理疾病」的自我察覺開始，再逐步指引到該如何求助並接受治療。

7：《顛峰心智》

第7本編輯推薦的書單為《顛峰心智》，書名的「顛峰心智」所指的是專注、靈活及覺察，作者在書中解析了最新的注意力科學，並提供了每日12分鐘的練習方法，讓職場人們揮別腦霧，重拾對大腦的主控權！

8：《別生氣啦！》

第8本編輯要推薦的書單是《別生氣啦！》，由日本的治癒系禪師小池龍之介所作，全書以簡單的佛法教導你如何管理情緒。運用了108個療癒人心的篇章，帶領職場人們放下一切煩躁的事物，趕走負面情緒，推薦給易怒體質的你！

9：《剛剛好的孤獨》

伴隨著新冠肺癌的肆虐，也默默地改變了人與人之間的相處模式，讓獨處的時間增加了不少。在編輯要推薦的第9本書單《剛剛好的孤獨》中，作者以「獨活」貫穿全書，並提倡培養獨活的能力，希望減少大家對獨自生活的負面想法，發現其中的美好。

10：《當然可以不生氣》

從負面情緒中解脫的方法在這～第10本編輯推薦的書單《當然可以不生氣》，書中提及了50個簡單的策略，從改變想法開始，解決職場人們所面臨的各種情緒問題，翻轉怒氣過上更好的生活！

source：博客來

【延伸閱讀】

9月書單推薦｜儘管一個人也不要緊，把握珍貴的時間，勇敢去追求夢想吧！

10月書單推薦｜放下對生活感到的厭煩，重新認識這個世界帶來的美好

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！