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包・開箱／峮峮拎MJ迷你泰迪TOTE BAG療癒滿分　關穎女兒也在背

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記者王則絲／台北報導

Marc Jacobs一直以來十分熱銷的THE TOTE BAG系列，在今年秋冬迎來了新顏色與材質，明星們已率先上手演繹。啦啦隊女神峮峮近日便背上了這款迷你泰迪TOTE BAG，毛毛的面料和軟萌顏色療癒滿分；女星關穎時常與女兒一起曬包，最近她們的心頭好則是這顆粉色亮皮TOTE BAG，迷你尺寸拿在女兒手上Ｑ度更加乘，今日《ET FASHION》就來帶大家開箱這兩款。

▲峮峮、關穎背MJ。（圖／翻攝自IG）

▲峮峮、關穎背MJ。（圖／翻攝自IG）

▲峮峮與關穎女兒都拎上Marc Jacobs 迷你TOTE BAG。（圖／翻攝自IG@qun_04、＠kwanterri）

Marc Jacobs經典TOTE BAG系列是長年熱賣的包型，幾乎每一季都會變出新的花樣，讓人難以招架，繼上回介紹過的「灰丹寧Monogram」系列後，今年秋冬又有新驚喜，那就是泰迪毛毛面料打造的「THE TEDDY TOTE BAG」，絨毛觸感搭配上新的綠色，簡直正中少女心；另一款亮面皮革的「THE SHINY CRINKLE TOTE BAG」，同樣有著澎澎的柔軟感受。

▲ＭＪ。（圖／翻攝官網）

▲THE TOTE BAG系列近日推出新材質與新顏色。（圖／翻攝官網）

本次開箱以MICRO尺寸為主，「THE TEDDY MICRO TOTE BAG」以迷你的大小搭配上泰迪熊般的捲捲絨毛，不論是在視覺、還是觸覺上都很療癒；另一款「THE SHINY CRINKLE MICRO TOTE BAG」由柔軟的羔羊皮製成，不過是以亮面的方式處理，有些微的澎澎手感，原先THE TOTE BAG的黑色標誌部分，也改以同色系的皮標呈現。

▲MJ MICRO TOTE BAG。（圖／記者王則絲攝）

▲本次《ET FASHION》開箱款式為峮峮和關穎女兒的同款。（圖／記者王則絲攝）

迷你尺寸的THE TOTE BAG拎起來非常小巧輕盈，不過它的空間一點也不廢，女孩們日常出門的手機、鑰匙、錢包⋯⋯甚至是補妝用品都能輕鬆放入。

▲MJ MICRO TOTE BAG。（圖／記者王則絲攝）

▲迷你尺寸THE TOTE BAG的內部空間並不廢。（圖／記者王則絲攝）

另外，這兩款THE TOTE BAG所搭配的肩背帶是不同的，泰迪毛毛包內附尼龍織帶，增加一點街頭休閒和率性的態度；亮面皮革的款式則是搭以完全同色系、同材質的細皮革背帶，讓你在可愛之間不失優雅質感。

▲MJ MICRO TOTE BAG。（圖／記者王則絲攝）

▲MJ MICRO TOTE BAG。（圖／記者王則絲攝）

▲兩款材質的THE TOTE BAG，內附背帶也不同。（圖／記者王則絲攝）

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關鍵字：

包開箱, Marc Jacobs, MJ, THE TOTE BAG, 托特包, 迷你包, 峮峮, 關穎

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