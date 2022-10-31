Jennie根本最辣芭蕾舞者！「藍色精靈」鏤空上衣＋筆直美腿全放送

▲南韓女子天團BLACKPINK成員Jennie。（圖／翻攝自Jennie IG）

記者鮑璿安／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK再次舉辦世界巡迴演唱會「BORN PINK」，其中成員Jennie在SOLO表演中特別換上藍色芭蕾舞造型裙裝，大方曬出直角肩與長腿曲線，宛如小精靈般的眼妝造型，讓粉絲看了目不轉睛。

▲Jennie選擇紐約設計師品牌LaQuan Smith 鏤空背心，搭配Jeffrey Campbell 芭蕾舞鞋。（圖／翻攝自Jennie IG）

Jennie的甜辣風格總能夠屢創新高，此次她親自於IG曬出舞台造型近照，特別以芭蕾舞裙裝為主要靈感，穿著紐約設計師品牌LaQuan Smith 鏤空背心，獨特剪裁將肩頸處挖空，加上極度短版設計，幾乎只包覆胸上，完美彰顯Jennie的身材優勢。

為將性感與童趣取得平衡，Jennie還踩上女鞋品牌Jeffrey Campbell 平底鞋，與長襪搭配出芭蕾舞般的仙氣美，直接以鏡頭捕捉下一雙筆直長腿，模樣吸睛又可愛。當然妝髪也很夠看，仔細看眼妝滿是唯美亮片，傳遞出深邃眼眸，與高馬尾造型相得益彰，讓網友不自覺拜倒在這次的SOLO表演中，造型一曝光就吸引超過6百萬讚數。