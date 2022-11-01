「沖咖啡＋擴香＋油燈」多功神器你見過嗎？在大稻埕嚐百年茶食好有感

文、圖／Ean

得知「OrigInn Space 大稻埕」新推出在地風味的茶食組，不僅有故事還有多款好茶搭配，吸引我循香嚐鮮，後來驚喜不僅於此，來的時間剛好，主理人 Harvey 跟我介紹正在他們 1F 空間搶先展示，一款即將進入量產、已在最後微調階段的美感風格器物，讓我看見美好生活的無限可能！這款｜rāz multistand ｜如其名，藉由精密工藝去滿足超越框架的想像，讓單一產品能隨場景自由變換三種角色。早晨，它是喚醒靈魂的手沖咖啡座，午後成了放鬆身心的擴香，入夜則華麗變身溫暖的火油燈，預計明年還將繼續延伸出不同功能。

▲OrigInn Space 新推出的茶食組，精選大稻埕百年歷史的糕點與蜜餞

▲在舒服的 OrigInn Space 一樓空間品嚐好茶，樂事一件

▲火油燈延伸，燈罩不只美型還有防燙考量

▲｜rāz multistand ｜的火油燈延伸組，讓儀式感不費力的進入生活

b.d.h，以負擔得起的生活美學為品牌使命

因家中有收藏 [bi.du.haev] 榮獲日本GOOD DESIGN AWARD 肯定的 OBLIK 手沖咖啡座，所以看到的第一眼就覺得似曾相識，原來，那正是由 [bi.du.haev] 子品牌 b.d.h 所出品，擁有相同的設計基因，讓眼前這款｜rāz multistand ｜在外觀上一樣簡約，俐落造型是為了滿足產品功能及結構的存在，但又能兼顧風格，這不容易。說起與母品牌的不同，b.d.h 的品牌設定是想辦法以量產為手段，選擇可大量而穩定製作的工法，讓美感不打折扣的走入生活中，但能讓消費者更輕鬆的入手。因此，若是 [bi.du.haev] 的老粉，肯定會訝異這款新品定價的實惠。

｜rāz multistand ｜的功能延伸性，是品牌主持設計師王旋，在山居一年期間對生活美學反思及實踐的產物，想的簡單但真要實體化，那還真不簡單，但，他做到了！以支撐濾杯支架為基底，另外衍生發展出「擴香延伸」及戶外也能使用的「火油燈延伸」，每個都像精品。

▲b.d.h 將精緻的好設計想辦法量產來壓低成本，提供給消費者更實惠的價格

▲OrigInn Space 主理人 Harvey 操作示範

咖啡座新增五段調整高度，滿足各種手沖需求

手沖咖啡座的功能我不陌生，但｜rāz multistand ｜從使用行為的反饋多了一個貼心設計，是增加五段高度調整功能，這可滿足不同高度的各種手沖杯具，甚至之後我可直接萃取沖煮入平常帶出門的 Fellow 保溫瓶中，省了另外倒出的步驟。此外搭配的新設計無骨肋 UGU 白瓷濾杯我也很期待到時的手沖表現。

▲五段高度調整功能是非常實用與貼心的設計

擴香器，讓香氛如影隨形

搭配輕簡的「擴香器延伸」配件，讓｜rāz multistand ｜成為香氣版的藍芽喇叭，能隨處帶著走，架身內的卡口與延伸配件的高度契合，在移動時不易搖晃，就算擴香器具熱燙，拿取時也不會造成任何影響。想要提神或安定心神，點個蠟燭，幾滴合適精油再添加水，香氣隨身而飄，方便不費力。

▲微微火光，暗香浮動

▲擴香器延伸，能將香氛提著走

火油燈，大人的浪漫

火油燈，是我最感興趣的延伸。設計的油杯可裝盛 6ml 煤油，約3個半小時的火光，可以陪伴一頓浪漫晚餐，或在露營時點亮一場好友的微醺夜談。值得一提的是帶些古典的寬大玻璃罩體，不只造型好看、其實是有功能性在，那是為了避免因靠近火源而造成高溫燙手，所以將燈罩中間拉寬，而頂端拉高則是要產生煙囪效應以讓火光燃燒穩定，每個長短寬窄都是有背後目的，好的設計如是這般。

▲旋鈕可調整火力

▲燈罩形狀不光好看，還有其功能目的性

▲戶內外皆可使用的火油燈，方便提取

OrigInn Space 新推茶食組，非住客也歡迎品嚐的在地滋味

最後，要介紹這趟來嚐鮮的「OrigInn Space 大稻埕」茶食組，入住房客都能被招待一份在地的百年風味雅食，這日嚐到的是歷史近百年的龍月堂與十字軒的綠豆糕及花生糕，蜜餞同樣也來自百年店鋪。另外可從多款台灣風味茶中挑一種來搭配，在美女店長的推薦下我選了一款「黃金柚烏龍」，香氣濃郁而雅緻，還可回沖慢慢享受。因為大稻埕有名的茶點太多，很棒的是他們會不定期替換，讓住客每次來都有所驚喜，若沒住宿沒關係，只要花NT$280元也能舒服坐在這透過舌尖品味在地風華。

▲由右而左是龍月堂的粉狀綠豆糕、十字軒的綠豆糕、龍月堂的花生糕

▲店長示範如何正確倒出茶湯

▲多款風味台灣茶可供選擇

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b.d.h

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OrigInn Space 大稻埕

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地址：台北市大同區南京西路247號