超模坎達爾胯下挖洞扮「成人版翠絲」！網紅Chiara糗狀造型太無趣輸了

記者王則絲／台北報導

超模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）今年萬聖節化身為性感的「翠絲」，不只「胯下挖洞」，轉身還秀屁股蛋，被網友們封為是成人版的翠絲；好巧不巧，義大利網紅Chiara Ferragni這次與坎達爾珍娜都選扮「翠絲」，但相比之下，Chiara的服裝顯得較為無趣，不過靠孩子們的「彈簧狗」造型，極度可愛扳回一城。

▲坎達爾珍娜今年萬聖節化身成人版翠絲。（圖／翻攝自IG@kendalljenner）



又到了一年一度的大型Cosplay時刻，各國名人們精心準備萬聖節裝扮，尤其是幾位大咖，每年都讓粉絲們特別期待。

首先看到卡戴珊家族的超模坎達爾珍娜，今年選擇裝扮的主題為《玩具總動員》中的女牛仔「翠絲」，但她的造型當然沒那麼簡單，黃白上衣被剪成了小可愛，秀出緊實腹肌，牛仔褲的部分更狂，胯下、大腿根位置採用挖洞的設計，轉身還放送臀部微笑線，火辣裝扮令人噴鼻血，被網友封為是「成人版」的翠絲。

▲坎達爾珍娜的將翠絲裝扮改造成火辣的路線。（圖／翻攝自IG@kendalljenner）



義大利千萬網紅Chiara Ferragni今年也與家人們一同扮成《玩具總動員》中的角色，並碰巧與坎達爾珍娜都選擇了翠絲，她幾乎還原了電影中的角色服裝，甚至戴上一頭紅色假髮，但相比之下，坎達爾珍娜的造型似乎更有亮點。

▲Chiara Ferragni一家人也以《玩具總動員》為主題。（圖／翻攝自IG@chiaraferragni）



Chiara Ferragni的老公Fedez則是扮成「胡迪」，而她的一對兒女們最是搶鏡，她替孩子們裝扮的是「彈簧狗」，兩個人中間還用一條長長的彈簧相連，可愛的畫面讓人融化。

▲孩子的「彈簧狗」裝扮可愛破表。（圖／翻攝自IG@chiaraferragni）



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