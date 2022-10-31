星巴克550家門市「追上路易莎」　重申明年沒有漲價計畫

▲星巴克從11月邁入全年重點耶誕檔期新品，將更換成應景的熱飲杯款。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

2022年即將剩下2個月，星巴克今（10／31）對外公開年度最大商品檔期耶誕節新品，並對外表示今年底前將交出台灣門市達550家數量的成績單，超越之前門市數量居冠的路易莎咖啡。路易莎表示截至今年10月在台門市為540家，預估到年底「希望能夠」邁向550家門市數。

看準後疫情時代親友相聚歡慶商機，一口氣推出115支年度新品堪稱近年最多，準備與消費者一同迎向正常生活，業者表示截至2022年底全台門市數將達到550家，並對於近年原物料飆漲情況表示「目前明年沒有調漲計畫，我們會持續守住」。

而近年開始積極經營星禮程活動，會員數也從年初的270萬人提高至300萬人，台灣星巴克商品部孫秀蕙部長表示，明年店數將持續以10%的成長幅度進行，目前積極發展在地人文的特色店型，也有50家的規模，包括伏龍觀海、芎林文德門市都是話題新店，而花蓮洄瀾都還很熱門。而依此門市目標數，明年在台門市數則將上看600家。

▲星巴克福隆觀海門市成熱門特色店。（圖／業者提供）

孫秀蕙補充，今年針對金星會員首度提供限定餐點、耶誕節封店派對活動，如11／1全台就有50間針對金星會員舉辦「一夜限定耶誕星光派對」，從晚上7點至9點展開封店，僅開放金星會員進入，在派對內參加者可搶先喝到11／2才會上市的太妃核果風味那提，以及搶先購買耶誕節最新商品系列，更有獨家提供給金星會員購買的專屬商品，預計明年星巴克針對會員經營將有更多活動。

疫情2年多因缺工、天氣變化與運輸成本導致咖啡原物料價格飆漲30%至50%，星巴克也表示因台灣會員與消費者眾多，調整價格將會造成很大的影響，雖然原物料壓力不小，但目前針對明年市場並未有價格調漲的計畫。

而台北市宣布12月起將禁止提供一次性塑膠外帶杯政策，星巴克也表示配合地方政府政策，星冰樂將更換成紙杯杯款，若民眾想看到漸層效果，建議使用自己的透明隨行杯，而使用重複隨行杯也會有折扣10元的優惠。