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星期一不憂鬱！營養師教你吃「15種好心情食物」，喝水也管用

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▲▼營養師教你吃「15種好心情食物」 。（圖／Pexels、Unsplash）

▲對抗憂鬱心情從喝足水分開始。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

星期一提不起勁來嗎？營養師高敏敏分享15種好心情食物，幫你穩定情緒，雖然喝手搖飲、大吃洋芋片、炸物能幫你換來短暫的開心，但是開心之餘，健康也得付出代價，其實以下這些健康食材，也有快樂的效果呢！

#香蕉

內含維生素B6，可輔助色胺酸轉換、製造快樂荷爾蒙血清素 改善大腦壓力、幫助放鬆心情。

#魚類

魚類中富含omega-3脂肪酸，不僅能減少憂鬱，還能延緩腦部退化。像是深海魚 如鯖魚、秋刀魚、鮭魚、沙丁魚等，或是藻油、亞麻仁油中也有豐富的Omega-3脂肪酸。

▲▼營養師教你吃「15種好心情食物」 。（圖／Pexels、Unsplash）

#牛奶

牛奶內含礦物質鈣，能幫助放鬆肌肉、舒緩壓力，同時牛奶、乳酪中都有豐富的色胺酸，能製造快樂荷爾蒙血清素，改善大腦壓力。

#優格、優酪乳

營養師高敏敏表示，腸道菌相可影響腦腸軸線，有好的腸道環境，也才能維持小心情。

#燕麥

燕麥中的水溶性膳食纖維可以穩定神經，提升睡眠品質，同時還能穩定血糖，幫助調節心情，另外燕麥也有碳水化合物，可以提供給身體能量。

▲▼營養師教你吃「15種好心情食物」 。（圖／Pexels、Unsplash）

#核桃

核桃含有礦物質鎂、維生素E，穩定調節情緒，另外鎂可以說是天然的神經安定劑，可以穩定神經，除此之外也能提升睡眠品質。營養師建議，平常多吃綠葉蔬菜、紫菜、堅果、燕麥、香蕉能補充足夠的礦物質鎂。

#茶

適量的咖啡因可幫助平復心情，另外茶胺酸也能放鬆情緒。可以在早上來一杯無糖茶 ，維持好心情之外也能幫助提神，展開活力的一天。

#蛋

蛋白質幫助轉換血清素 可以穩定情緒、放鬆心情。

▲▼營養師教你吃「15種好心情食物」 。（圖／Pexels、Unsplash）

#85%巧克力

巧克力雖然屬於甜食類，但其實其實85%以上的黑巧克力，糖添加的比較少，而且其中還有咖啡因和類黃酮、可可鹼，類黃酮增加大腦血流量、可可鹼協助調節情緒，適量享用是沒問題的。

#熱可可

熱可可跟巧克力一樣，適度享用可以帶來好情緒。但建議不要加入過多的糖，可以加一點牛奶，同時補充每日鈣質所需。

▲▼營養師教你吃「15種好心情食物」 。（圖／Pexels、Unsplash）

#雞胸肉

雞胸肉中含有維生素B6，能改善憂鬱情緒，另外蛋白質也能幫助轉換成血清素，幫助維持好心情。

#全穀雜糧

全榖雜糧中含有膳食纖維及維生素B群，可以幫助養腸、健腦。維生素B群是維持神經系統運作，最重要的維生素，可以透過全穀類、肉類、深色蔬菜來補充，最簡單的方式就是各種食物的原型均衡攝取。

▲▼營養師教你吃「15種好心情食物」 。（圖／Pexels、Unsplash）

#莓果類

莓果擁有強大抗氧化能力，加上讓水果呈現顏色的花青素，可使大腦正常運作，建議可以多補充是藍莓、蔓越莓，都能緩解壓力。

#毛豆

毛豆富含維生素B1，可以幫助穩定情緒、減少憂鬱、焦躁。

#水

水會影響血流，血流影響腦部運作，所以日常水分一定要足夠，建議每日至少攝取1500-2000cc的水分。

關鍵字：

快樂食物, 營養師, 快樂, 憂鬱

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