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孫芸芸「下半身一層薄紗」秀驚人辣腿　與曾之喬「差11歲」隔空撞包

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記者王則絲／台北報導

第一名媛孫芸芸經常與女兒廖思惟（Trinity）穿著相似的姐妹裝，不過這回卻被發現，隔空與女星曾之喬撞了全身的造型，連手上的包也一模一樣。孫芸芸穿著俐落廓型的黑色西裝，下半身僅以一層薄紗覆蓋，讓火辣雙腿完整現形，在小自己11歲的曾之喬面前，展現驚人凍齡的體態。

▲孫芸芸、曾之喬背PRADA。（圖／翻攝自IG）

▲孫芸芸、曾之喬背PRADA。（圖／翻攝自IG）

▲孫芸芸曬包兼曬一雙辣腿。（圖／翻攝自IG@aimeeyunyunsun）

今年44歲的孫芸芸不論是身形還是臉蛋都保養得宜，與女兒的合照經常被讚：「根本是姐妹。」近日孫芸芸又在IG上發出美照帶貨，這回她身穿俐落的廓型西裝造型，下身的迷你裙幾乎短到看不見，僅以一層薄紗裙包覆雙腿，展現傲人的招牌美腿，而手上則是近期的新歡手袋，為PRADA的雙層三角包。

▲孫芸芸、曾之喬背PRADA。（圖／翻攝自IG）

▲曾之喬與孫芸芸的曬包造型十分相似。（圖／翻攝自IG@chiaochiaotzeng）

同款手袋女星曾之喬也於近日背上，且服裝造型與孫芸芸幾乎如出一轍，羽毛飾邊的西裝外套帶出氣勢，並有腰帶凸顯比例，優雅女人味盡在不言中，不過孫芸芸即使隔空與小了自己11歲的曾之喬撞造型，依然憑藉凍齡姿態，絲毫不遜色。

孫芸芸與曾之喬兩人手上的PRADA雙層三角包為近期IG上的爆款，各國女星們也爭相背上，包括TWICE的Sana、演員李惠利⋯⋯以及日本女星桐谷美玲。

▲孫芸芸、曾之喬背PRADA。（圖／翻攝自IG）

▲孫芸芸、曾之喬背PRADA。（圖／翻攝自IG）

▲李惠利、桐谷美玲也拎上同款PRADA雙層三角包。（圖／翻攝自IG）

►包・開箱／金泰梨、Sana都拎上PRADA「雙層三角包」　多種背法一次滿足

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關鍵字：

孫芸芸, 曾之喬, PRADA

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