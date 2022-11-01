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說．流行／最會穿的天使超模Elsa Hosk成立極簡服飾！溫暖色調自帶島嶼風光

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記者鮑璿安 ／專題報導

維多利亞的秘密（Victoria's Secret）在2019年停辦大秀，曾是「維密天使」的瑞典超模Elsa Hosk風采卻絲毫不減，她根本是行走的私服街拍範本，IG追蹤數直逼千萬，憑藉這股「懂穿」的時尚潛力，Elsa Hosk終於宣告成立個人服飾品牌Helsa，造福喜歡她風格的粉絲們。

▲Elsa Hosk 。（圖／CFP）

▲維密天使Elsa Hosk 。（圖／CFP）

Elsa Hosk是誰？

曾是職業籃球選手的Elsa Hosk，會踏進時尚圈的理由非常奇妙，因父親偷寄了她的照片給模特兒公司，意外開啟了非凡人生。Elsa Hosk 2011年起獲得了走上Victoria's Secret大秀的門票，以天賜般的精緻臉孔魔鬼身材打響名號，當然「維密天使」頭銜也始終跟著她，即便2019年品牌大秀停辦，卻不代表Elsa Hosk從此黯淡，直至去年（2021年）Elsa Hosk升格新手媽媽身分後，照樣是社群媒體、各大紅毯的矚目焦點。

Elsa Hosk私服和伸展台一樣精彩

若要觀察一個人的真實衣Q，那麼私服無疑是最佳考察渠道，Elsa Hosk的私服堪稱和伸展台一樣精彩，而且不一定要擁有超模身材才能駕馭，像是實穿的白襯衫搭配百褶裙，丹寧牛仔上衣與褲裝的和諧呼應，或是oversize皮革外套與緊身褲的碰撞，一再證明了Elsa Hosk將街道當成伸展台，實穿風格人人都可以效仿。

今年個人服飾品牌 Helsa誕生

▲Elsa Hosk 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲Elsa Hosk 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲Elsa Hosk成立個人服飾品牌Helsa 。（圖／翻攝自品牌IG）

超模紛紛成立個人品牌，Elsa Hosk終於在今年也跟上了，她接受外媒訪問時曾提到，從小媽媽就教她縫紉，兒時有很多東西她找不到也買不起，所以乾脆自己動手做出想要的衣服，也因此埋下了設計因子。而Helsa是她很想實現卻一再掙扎的品牌，Elsa Hosk說自己過去總是將模特生涯排在第一位，所以今年9月才終於創立Helsa，以瑞典語hälsa為名，傳達對於自然、女性賦權和美麗的致意。

▲Elsa Hosk 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲Elsa Hosk 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲Elsa Hosk 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲Elsa Hosk打造Helsa首個系列，單品是對自然島嶼的致敬 。（圖／翻攝自品牌IG）

Helsa首個系列以島嶼為靈感，一切面料、顏色和款式來自Elsa Hosk的日常，包括最喜歡的必需品，甚至是瑞典的成長經曆，將實穿的針織品牌、工作服、外套，注入自然色調，果然如同Elsa Hosk代名詞一樣，透過極簡風格，不費力將島嶼光景一同收入衣櫃中。

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關鍵字：

說流行, 維多利亞的秘密, Victoria’s Secret, 維密天使, Elsa Hosk, Helsa

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