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星巴克耶誕新品白雪森林、胡桃鉗士兵現身　芭蕾舞群熊熊杯太療癒

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▲耶誕咖啡商品。（圖／星巴克、雀巢、詩特莉、Nespresso提供）

▲星巴克推出2022年耶誕新品。（圖／星巴克、雀巢、詩特莉、Nespresso提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克最重要的年度檔期耶誕即將登場，今年宣佈旗下高達115支新品連發，以不同風格準備伴你度過多樣耶誕，無論是童話風的雪白森林、可愛搞怪的雪怪、西方耶誕節的最佳主角胡桃鉗士兵、Bling Bling派對風全部都有，甚至連星巴克當家熊熊也配對登場，有芭蕾舞裙的隨行杯實在太療癒，每個都讓人想秒收。

▲耶誕咖啡商品。（圖／星巴克、雀巢、詩特莉、Nespresso提供）

▲耶誕咖啡商品。（圖／星巴克、雀巢、詩特莉、Nespresso提供）

許多人都說期待過節的心情，比節日本身更浪漫，充滿夢幻感的年末耶誕，期待感就從11月一開始出發，星巴克近期發表針對耶誕檔期的新品，為迎接首個疫情後的耶誕節，足足有滿滿的破百款產品等待融化星迷的心，備貨量也比去年增加10%，讓你無論自用或是送禮都能為節慶畫龍點睛。

▲耶誕咖啡商品。（圖／星巴克、雀巢、詩特莉、Nespresso提供）

▲耶誕咖啡商品。（圖／星巴克、雀巢、詩特莉、Nespresso提供）

因應12月台北市政府的禁用一次性塑膠容器政策，今年也推出大量的環保隨行杯新品，且以雪白森林為主題，加上耶誕的紅綠配色，與白熊、胡桃鉗士兵跟其他小動物們一起呈現趣味感，彷彿每個單品都能說出一個故事。

▲耶誕咖啡商品。（圖／星巴克、雀巢、詩特莉、Nespresso提供）

▲耶誕咖啡商品。（圖／星巴克、雀巢、詩特莉、Nespresso提供）

這次星巴克也針對台灣市場，限定開發推出一系列新品，許多動物朋友們再度相聚在耶誕小屋內，包括淘氣雪怪在雪地裡滑雪馳騁、河馬拉著雪橇，或是小狐狸悠閒地漫步在雪白森林裡，或是鱷魚與袋鼠開啟了營火派對，在大雪紛紛的銀白世界內，所有動物朋友們穿著暖和歡聚一堂，以不同的方式慶賀美妙時光，也相當引人入勝。

▲耶誕咖啡商品。（圖／星巴克、雀巢、詩特莉、Nespresso提供）

▲耶誕咖啡商品。（圖／星巴克、雀巢、詩特莉、Nespresso提供）

而在歡聚的時刻，也推出多款Bling TOGO冷水杯，以耀眼而吸睛的金色、虹彩紫或是虹彩綠呼應閃耀的派對時光，另有飽滿的桃紅與麗紫色，帶點優雅帶點復古，馬上就獲得注目，耶誕系列商品預計於11／2正式開賣。

▲耶誕咖啡商品。（圖／星巴克、雀巢、詩特莉、Nespresso提供）

▲耶誕咖啡商品。（圖／星巴克、雀巢、詩特莉、Nespresso提供）

日本餅乾品牌Aunt Stella詩特莉於去年首度推出耶誕倒數月曆，開放預購首周就快完售；今年再度帶來令人驚豔的全新「聖誕餅乾夢工廠」，內含品牌獨家開發的巧克力餅乾香氛蠟燭、蘋果餅乾茶包、耶誕吊飾與多款限定口味餅乾，打造今年耶誕最「甜蜜」的倒數月曆禮盒。該月曆禮盒全台限量共1,500盒，11／3開放預購、12／1出貨，原價1,480元，預購價1,380元。

▲耶誕咖啡商品。（圖／星巴克、雀巢、詩特莉、Nespresso提供）

Nespresso今年首度與巴黎甜點Pierre Hermé聯手，推出星耀巴黎耶誕倒數月曆，月曆中每個小方格都有不同口味的咖啡膠囊，包含Pierre Hermé精心設計3款聯名節慶限量咖啡，無須出國也能零時差品味巴黎高級甜點！在第24天還有一份神秘禮物，讓你有23天滿滿的期待感，外觀採用充滿巴黎璀璨風情的精緻時尚設計，可重複做為裝飾盒或展示架使用，預計11／1上市，Original 系列售價1,680元，Vertuo系列售價1,980元。

▲耶誕咖啡商品。（圖／星巴克、雀巢、詩特莉、Nespresso提供）

▲耶誕咖啡商品。（圖／星巴克、雀巢、詩特莉、Nespresso提供）

雀巢也推出星巴克「家用沖泡」8款耶誕限定商品，包括每年都會現身的傳統風味「太妃核果風味拿鐵」之外，更推出新品「白巧克力風味摩卡」、「海鹽焦糖可可」，將門市的經典熱銷風味帶進家中，加熱水就能享用，而Starbucks at Home再推全新節日綜合濾掛咖啡及膠囊禮盒組，還搭配贈送季節限定版馬克杯，11／1起於全台開賣。

▲耶誕咖啡商品。（圖／星巴克、雀巢、詩特莉、Nespresso提供）

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