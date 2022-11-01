不再選擇困難！Dior香氛世家10瓶香水、Grown Alchemist 3款護手霜一次擁有

記者曾怡嘉／綜合報導

即將邁入歲末，各大美妝保養紛紛祭出聖誕禮盒，讓你用最可愛的價格，打包品牌人氣商品，不管是自用或是送禮都是入手好機會。

Grown Alchemist

Grown Alchemist每年年末都會集結品牌高人氣明星商品，推出聖誕限定系列禮盒，繼去年超質感銀色系的外裝大受好評後，2022 年嫣紅包裝也帶給大家耳目一新感受，共推出 6 款期間限定禮物系列。

▲Grown Alchemist 嫣紅聖誕三效手護組，1,680元。

品牌首次推出的護手組合，結合 3 款不同修護效用的護手霜，滿足日常保養、舒緩手部肌膚、強效深度滋潤的需求，質地潤澤而不黏膩、吸收快速，為肌膚留下療癒的純淨香氣。

AVEDA

AVEDA二度攜手時裝品牌 3.1 Phillip Lim推出佳節聯名禮盒，延續對植物的讚揚與對社會的高度關懷，每款禮盒皆以台灣常見景觀植物命名，讓植物的綠意與療癒力融入生活。

▲AVEDA 紅果金粟蘭，3,500元。（內含頭皮淨瑕潔膚凝膠 150ml、純型洗髮精 300ml、純型潤髮乳 300ml、蘊活菁華髮根強韌膜 40ml）

其中紅果金粟蘭是臺灣原生植物，民間常作為草藥使用，有清熱解毒、抗菌消炎等功效，禮盒中的純型系列及頭皮淨瑕系列均為鎮靜頭皮的首選，能做到深層清潔，平衡皮脂分泌並舒緩頭皮不適。

Dior

想一次收集迪奧香氛世家的香水的機會來了，Dior在歲末推出迪奧香氛世家系列 - 2022 精巧奢華香氛組，讓一次擁有10款香氛精巧版，讓你不再選擇困難，更是送給好友最棒的聖誕禮物。

▲Dior 迪奧香氛世家系列 - 2022 精巧奢華香氛組 (10入)，7,500元。

10 款經典香氛包含：玫瑰舞伶香氛、粉紅櫻花香氛、蒙田大道香氛、晚夏茉莉香氛、幸運時刻香氛、牡丹香韻香氛、柯勒諾瓦香氛、暖木印記香氛、澄金杋尼蘭香氛、特拉法家香氛。