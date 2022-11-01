韓網流傳「氣球愛情心測」！選一個顏色看出戀愛性格與理想型

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在愛情裡很多時候都是當局者迷，旁觀者清，有時甚至得從別人口中得知自己在談戀愛時的模樣，不過，當你多多了解自己的戀愛性格、感情觀，在愛情的道路上便更能成熟以對、找到真正適合的對象。最近韓網Naver上有一項「氣球愛情心理測驗」流傳，假如你在遊樂園裡看見心儀的對象，會想送他什麼顏色的氣球？透過一道題目看出戀愛性格與理想型。

Ｑ：當你在遊樂園裡看見喜歡對象，你會想送他什麼顏色的氣球？

Ａ：紅色氣球

Ｂ：藍色氣球

Ｃ：黃色氣球

Ｄ：白色氣球

【解析】



【解析】



【解析】

Ａ：紅色氣球

你的外在總是表現得活力與開朗，但其實你並不是一個善於表達的人，過往結局失敗的戀情、或是曾經爭吵過的陰影，都會讓你變得越來越隱藏自己，因不想引起衝突，所以不自覺的去配合對方，這樣的你，需要的是一個善於溝通、有同理心的對象，能發現你的委屈並傾聽，而你則要學會多表達，才能促成感情更長遠。

Ｂ：藍色氣球

你總能讓人感覺到一股快樂的能量，幽默的對談和適時的撒嬌都讓人招架不住，你不只自己笑口常開，更喜歡逗心儀的人開心，有融化人心的力量，如果對方的性格也能如你一般樂觀溫暖，相處起來會更快樂。

Ｃ：黃色氣球

在愛情裡你總是很直接，喜歡就是喜歡，不喜歡就是不喜歡，很坦率、霸氣，但有時可能會因為說話太直而容易引起爭吵，而這時候最怕的就是遇到只會逃避問題的另一半，所以適合你的對象，也許會是能夠理性應對問題、不逃避敷衍的性格，而你則是要學著放低姿態，給對方表達意見的空間，降低掌控的慾望。

Ｄ：白色氣球

你十分平易近人、好相處，在很多時候都沒什麼特別意見，也沒有特別的想法，其實有些缺乏主見與行動力，挑選另一半時，最好選擇擁有領導力、判斷力，以及能夠帶著你一起向上前進的對象，否則不論是在愛情還是生活上，你都容易停滯不前。