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水果飯前吃比較好？營養師曝7類人「最佳吃法」　減肥注意3關鍵

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▲▼水果飯前吃？營養師曝7類人最佳吃法 。（圖／翻攝unsplsah,pexels）

▲營養師表示每個人依身體狀況不同，建議吃法也不同。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

應該不少人都有「飯後吃點水果幫助消化」的習慣，但又有人說水果飯前吃比較好，到底水果該飯前吃還是飯後吃？知名營養師張家榕就表示，其實依個人身體狀況不同，有些人適合飯前吃水果，有些人則是適合飯後吃。她就點出7類人需特別注意吃水果的時間，快來看看你適合什麼時候吃水果。

＃食慾不佳者：飯前吃

水果的酸甜味道可幫助增加食慾。

▲▼水果飯前吃？營養師曝7類人最佳吃法 。（圖／翻攝unsplsah,pexels）

＃控制體重的人：飯後吃

正在減肥中的人，水果建議飯後吃，以避免攝取過量，並穩定血糖波動。

＃缺鈣質的人：飯後吃

水果中富含的維生素C可幫助鈣質吸收。

＃缺鐵性貧血的人：飯後吃

維生素C也能增加鐵的吸收。

▲▼水果飯前吃？營養師曝7類人最佳吃法 。（圖／翻攝unsplsah,pexels）

＃常吃大餐：飯後吃

水果酵素能幫助消化。

＃血糖異常者：飯後吃

注意避免單吃水果，以免血糖波動快速。

＃胃食道逆流、胃不好的人：飯後吃

避免空腹刺激胃酸分泌。

▲▼水果飯前吃？營養師曝7類人最佳吃法 。（圖／翻攝unsplsah,pexels）

除了以上7類人群需要比較注意吃水果的時間，張家榕表示，其實一般健康人想飯前吃或飯後吃都沒關係，可以想到就吃；而有重訓健身習慣的人，運動前後吃都可以。

她也提醒，如果是正在控制體重的人，除了飯後吃水果比較好，也建議一天內水果量不要超過2個女生拳頭大小的份量，尤其是不要喝果汁，就算是新鮮現榨、沒有過濾的果汁也一樣，把水果打成果汁就會變成高GI高升糖指數。
 

關鍵字：

水果, 正確吃法, 時間, 飯前, 飯後, 減肥, 瘦身, 份量, 秘訣, 營養師

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