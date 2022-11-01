肌膚好不了？皮膚科醫師揭「4大保養真相」　面膜其實可省略

▲皮膚科醫師表示，有些護膚品其實可省略。（圖／翻攝IG@yubi_190、@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導

不少女生為了擁有好肌膚，花大錢買各種保養品、嘗試網上很紅的保養法都不嫌累，但肌膚沒變好卻反而越來越差，小紅書上知名皮膚科醫師丹妮就表示很多人在保養上其實都「做太多」了！她就分享4大保養真相，從保養品數量到保養流程，只要掌握關鍵，簡單就能做好保養，養出好肌膚。

＃保養品不需要多



醫師表示，日常保養只需要用到洗面乳、精華和乳液/乳霜，省略化妝水、面膜不敷都沒關係。

不需要花高價費用在只有清潔作用的洗面乳上，洗面乳只要能溫和地把臉洗乾淨就是好產品；而化妝水的主要作用是浸潤角質，只要能在洗完臉後立刻保養，就可以省略化妝水；還有很多人愛用的面膜，並不是保養的必需品，真正值得投資的保養品項是精華、乳霜，根據自己的保養需求來選擇對應的功效產品即可。

＃保養流程別太複雜



很多保養流程越複雜的人，皮膚越差，像是二次清潔就是沒必要的保養步驟，過度保養會使皮膚越容易受損、越容易出現的皮膚問題。

只需要做好基礎的清潔、保濕、防曬，不「折騰」皮膚就不容易敏感，也就不需要時時都需要修護產品。想要抗老、美白等功效保養，也是建立在皮膚健康的基礎上，先打好肌膚健康的這個地基才是保養的重點。

＃別頻繁更換保養品



很多人喜歡跟風，很多人說好用的新品就要買來用，讓自己的皮膚變成實驗品，一直在適應新成分、新刺激。醫師建議，自己用了覺得不錯的護膚品就不要輕易更換，皮膚自身的感受是最重要的。

＃良好的生活習慣很重要



保養品能夠改善的作用是有限的，好的生活習慣和健康飲食，才是由內而外的來讓皮膚改善的關鍵點，但這也常被大家所忽略。

像是容易長痘的人，就要少吃糖、乳品、油；想要抗老抗糖化，就要減少攝取含糖食品；長斑、長痘、想要皮膚變好，就不要熬夜，不要抽煙，每週保持2～3次的有氧運動，來促進皮膚的水合；每天喝1.5～2公升的水，多吃水果蔬菜均衡飲食，幫助提高身體代謝。

