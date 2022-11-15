卡地亞歡慶台北101旗艦店嶄新開幕　獨賣臻品予藏家驚喜

▲卡地亞Cartier台北101旗艦店嶄新開幕。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

由法國建築大師Bruno Moinard及Claire Bétaille所屬事務所Moinard x Bétaille 精工雕琢的卡地亞Cartier台北101旗艦店，近日嶄新開幕，從3樓至5樓佔地近280坪的挑高空間不僅美如藝廊，也呈獻品牌豐富且完整的傑作，讓顧客能在舒適空間自在欣賞臻品，特別是首賣或獨家的亮點設計，更予人驚喜。

▲疊戴卡地亞Cartier Les Berlingots系列項鍊與戒指展現個性魅力。

Les Berlingots系列卡地亞Cartier台北101旗艦店獨家

承襲裝飾風藝術年代精髓的Les Berlingots系列珠寶為卡地亞Cartier台北101旗艦店的獨家作品，以法國Berlingots糖果為命名靈感，延續品牌簡潔線條風格，由兩個經典巴黎飾釘框起的稜鏡設計的長方形寶石，塑造出極富活力有如調色盤般的視覺光譜，款式包括戒指與項鍊，無論單戴或疊搭，都能盡情展現個性魅力。

▲Les Berlingots系列戒指運用鑽石、縞瑪瑙、玉髓及孔雀石等，創作出活潑的色彩組合。

卡地亞Cartier為大膽用色的美學先鋒，精準掌握各種鮮明色調點亮設計，在對比的色彩與對稱的形狀展現力量與和諧性。Les Berlingots系列正是最佳代表，運用多變的寶石組合，如鑽石、縞瑪瑙、玉髓及孔雀石等，創作出如糖果般繽紛多彩的組合，當中一款密鑲美鑽的項鍊搭配縞瑪瑙，呈現經典的黑與白對比，象徵著裝飾風格的藝術年代。

▲密鑲美鑽與縞瑪瑙的Les Berlingots系列項鍊呈現黑與白的經典對比，象徵裝飾風格的藝術年代。

Santos de Cartier鏤空綠玉石腕錶全球首賣

飛行員阿爾伯特‧山度士–杜蒙（Alberto Santos-Dumont）的大膽創新與先鋒精神，是卡地亞Cartier經典錶款Santos de Cartier系列的靈感來源，獨特的方形造型自艾菲爾鐵塔的四個角脫胎而成；而錶圈的八個外露螺絲，猶如蓬勃發展的都市建築的微型縮影，以機械與精鋼組成宏偉結構，深受全球收藏家喜愛。且錶款結合專利的QuickSwitch系統，可隨心更換錶帶，賦予錶款多變風貌，更便利的是鍊節採用SmartLink系統，無需工具即可調整金屬錶鍊的長度。

▲卡地亞Cartier台北101旗艦店開幕亮點作品之一的Santos de Cartier鏤空綠玉石腕錶大型款。

為慶祝卡地亞Cartier台北101旗艦店嶄新開幕，Santos de Cartier鏤空綠玉石腕錶在此全球首賣，錶冠上鑲嵌綠色碧玉，鏤空錶橋則覆上顏色與錶冠相襯的Super-Luminova夜光塗層，入夜後即可藉著日間積聚的光源而發光，充分展現腕間的風格與個性。

▲Santos de Cartier鏤空腕錶的錶橋覆有Super-Luminova夜光塗層，在暗夜中發光。

Santos de Cartier鏤空錶新色登場

不僅有全球首賣款的Santos de Cartier鏤空綠玉石腕錶於卡地亞Cartier台北101旗艦店坐鎮，同系列鏤空錶的三款新色藍色、灰色與綠色腕錶也同步登場，藍色款具藍色PVD錶圈與藍色真漆羅馬數字錶橋，搭配藍色橡膠錶帶或鍊帶；灰色款則於錶殼外圈覆以黑色ADLC並配上灰色羅馬數字錶橋，綠色款僅在羅馬數字錶橋點綴綠色，後兩者均配有鱷魚皮錶帶與鍊帶，卡地亞Cartier豐富此系列的陣容，提供收藏家更多元的選擇。

▲Santos de Cartier鏤空錶推出藍色（左起）、綠色與灰色三款新色。

