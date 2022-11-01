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星巴克今天買一送一　限時4小時美式、那堤「多賺一倍」

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▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲頁）

▲星巴克為耶誕熱身的買一送一來了。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克在台店家數正式超過路易莎，又奪回霸主寶座，2022年剩下2個月，也即將開啟耶誕商品檔期，首日祭出買一送一吸人氣，推出店內最熱門兩款飲品「美式」跟「那堤」，只要挑對時間進店聰明買立賺一杯！伯朗咖啡11月每週一也推出會員日喔，不限飲品相互搭配也有買一送一優惠。

星巴克在11／1推出限時一天「致敬星巴克經典 好友分享」活動，表示為迎接耶誕喜悅，一同致敬星巴克經典，當日下午2點至下午6點期間，至門市購買兩杯特大杯風味、冰熱皆一致的美式或那堤，其中一杯星巴克招待，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴客咖啡同好會粉絲專頁）

雖然只有限時4小時，但折購優惠的品項卻是店內最熱門的經典飲品美式跟那堤，也算是夠意思啦，不過請注意車道服務與管制區門市沒優惠之外，其他包括草山、科教館、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、龍門、新莊思源、竹北自強、市政、彰化金馬、岡山、板橋車站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、芎林文德、宜蘭宜興、高雄博愛、高雄大寮、台東大武、關廟南、東山休息站、五甲、西大、淡海、信義經貿、關渡、天玉。

以及南京建國、大直植福、內湖民權、艋舺、北寧、南京西、南海、復安、台北時代、南港中信、木柵、板中、板雙、南勢角、北新、新莊尚德、蘆洲三民、林口中山、桃園藝文、青埔高鐵南、內壢環中東、八德桃大、楊梅埔心、新竹北大、介壽、新竹北、竹南、羅東、軍功東山、大雅、美村向上、文心甘肅、太平、中興、豐原向陽、大英、彰化曉陽、斗六中正、嘉邑、台南善化、台南北安、台南健康、虎尾寮、岡山、天祥、澄清文衡、高雄夢時代、潮州均未提供優惠服務。

▲星巴克買一送一,星巴克,伯朗,丹堤。（圖／翻攝各業者官方粉絲團）

伯朗咖啡館則在11月續推卡友獨享飲品買一送一，針對11月份的每週一11／7、11／14、11／21、11／28，只要持伯朗Lounge卡消費，可享飲品買一送一，飲品不限品項與容量，結帳金額以高價品計算，手沖咖啡、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，並限結帳當日領取。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗

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