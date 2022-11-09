《罪後真相》張孝全如願成為流量名嘴　「只要自己相信的就是事實」

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

在現今這個充滿各種意見評論與新聞真假是非難辨的《The Post-Truth World》後真相時代裡，黑白、正邪常都存於灰色地帶，藉由網路發聲控制輿論風向球和主宰是非對錯、定人生死的現象層出不窮。由新銳導演陳奕甫執導的首部電影長片《罪後真相》即以此為創作元素，再經過四年多時間的籌劃，劇本在反覆超過15次以上的修改後，藉由一樁駭人聽聞的新秀球星張正義（陳昊森 飾）謀殺女友入獄的情殺案揭開序幕……七年後，他逃獄挾持過氣資深媒體人劉立民（張孝全 飾）。

而這位名嘴甚至為了百萬訂閱，不顧生命危險也要直播自己被綁票！於是在新聞渲染報導下，想緊蹭這波流量的劉立民，開始深入重查此案，在穿針引線尋兇過程中，引爆全民熱議的關注，並逐漸相信張正義是無辜的殺人犯，進而努力蒐證來替他洗刷冤屈。過程中一幕幕緊湊的劇情，都讓人在難以預測的走向，揭開幕後真相的事實，儘管親眼所見也不一定為真？

實現妙語如珠的名嘴角色

一直希望能在戲劇中挑戰不同角色的張孝全，回想起當初，「在接到《罪後真相》劇本時，一看到角色『劉立民』是電視台名嘴主持的人設和職業，就很吸引我躍躍欲試，再加上故事編排都有滿大發揮空間，更讓我非常希望能夠參與這部作品，便很快地和導演碰面、聊劇情和角色，過程中也非常愉快，而確定了這次電影的演出。」

因而為了能夠惟妙惟肖詮釋一位外放且多話，甚至帶點油條感的新聞名嘴，其實平時和大部分民眾生活日常一樣，也會看談論新聞時事、天文地理和探討外星人等等節目的孝全稱說，「同時很幸運地是劇組在拍攝前，找了兩位線上主持人，讓我有機會分別與他們對談了兩個下午，幫助了我確立一個新聞主持人的狀態，且過程更多獲得的是在瞭解他們工作是什麼模樣。」

只是電視媒體名嘴有各種類型，也讓他在劇本上發掘與理解角色，包含沒有描繪到的部分中，「都不斷地和導演有很多討論去形塑、拿捏和取捨下，去建構出劉立民的形態而進入角色。」而衍生出了靈活動腦的神情與對答如流的飛快語速等特質，且更自創了插腰打響指的招牌手勢動作，張孝全笑說：「一連串大量台詞要很快地講完，常常有幾場拍攝讓我舌頭都快打結，說到、拍到頭都要暈了！」不過令他覺得難能可貴的是「實現了很多自己的想像，最終變成影像、表演，是很難忘的體驗與收穫。」

選擇自己相信的真相

問及孝全，如果以新聞記者主播的身份要為《罪後真相》下三個 #hashtag 關鍵字的標，會是什麼呢？他妙回：「#有趣！！#精彩！！#反轉！！」誠摰地在不劇透下，分享劇情絕無冷場的不斷反轉又反轉中，自己最有感的台詞是「真相，你相信嗎？」





確實只要跟著孝全在片中不斷探索每個人犯案的可能，往節奏明快的軸線往下走，順著劉立民所說的「新聞很重要，真相更重要！」總讓人在心裡跟著推敲、要相信真相的同時，以為找到真正兇手，又會突如其然地在枝微末節處推翻一切。孝全也在實際參與演出後，對於電影裡講真相這件事有所體悟，認為「一直以來，我覺得除非事件發生在自己身上，出發點是由自身開始，它或許有一個明確的真相，但一件事倘若關乎到兩個人或以上，必須找到一個共同真相時，就會變得有不同的視角。如果又是一種敵對的關係，而且不是那麼和諧，那這個真相是什麼？我覺得這就是有趣的反思之處。」

本身個性不是很執念型追求真相人格的孝全表示，「有些事情我會希望知道答案，但有的時候又會放過自己；對於正義這件事，適時的時候或許會站出來尋求一個真相大白，只不過我人生還沒有碰過因為正義而發生的衝突。」問他現在自己相信的「真相」是什麼？直言「自己當然相信真相」的他說：「我覺得人永遠都有選擇你所相信的，因為真相這件事，實際就是很明確的兩個字『真相』，至於『真相』到底是什麼？是如何發生？如何變成這個樣子？如何斷定？才真正是一件困難且複雜的事。」正如《罪後真相》所闡述的寓意「只要你相信就是事實，你可以選擇你相信的。」流暢地在最後結局再給觀眾一記回馬槍，從一而終地不論是每個演員的演技，或是案情故事的安排都在在給了許多無法料想的驚喜。

看到「陳昊森」不放過自我、用盡全力的演員拼勁

張孝全與陳昊森首次同台飆戲，除了一樣顛覆過往形象演出，在片中為了各自利益，合作查案的互動關係緊張之下，更有不少精彩火花，肢體衝突一觸即發的「交手」戲不停上演。聊及這次與陳昊森共演，張孝全說：「起初對於昊森沒有太多預設的想法，但在實際合作後，覺得他是個非常用功、非常努力的演員，會把自己完全放在角色裡面，而且他是一個不會放過自己的演員，總是會用盡全力的把每一場戲演好；即便來個10遍、20遍，即便那是一場哭戲，他都會盡其所能的一定要做好。」

從陳昊森身上看到演員拼勁的張孝全也真誠坦言，「與昊森有很多場對手戲都很令我印象深刻，而我們在電影中角色關係很不尋常，至於如何不尋常？又不能劇透下，請大家一定要進電影院看電影一探究竟。」他再接著說：「昊森下戲是個陽光大男孩，但是實際上戲拍攝時，他又完全展現了角色張正義的生猛與狠勁，同時保有脆弱與敏感的一面。」

與天生有表演天賦的「方郁婷」舒服又自在對戲

同樣在電影中，如同和陳昊森對手，都給張孝全特別感受的還有飾演自己女兒真真的方郁婷，「她給我滿意外的反差 Point是一開始感覺她好像是個安靜的小女孩，但私底下其實蠻活潑的，加上她還是個少女，保有非常單純可愛的地方。」在多場父女互動劇情中，「郁婷有她的節奏，每次和她對戲非常舒服，而且我們丟接球非常頻繁，偶爾會即興發揮，她都能接球反饋，兩個人意外地有默契；像是很多場在家裡的戲，雖然都很生活化，但感覺很有火花，有種渾然天成自在的氛圍，郁婷讓我看見她天生有表演天賦和個人特色的演員特質。」

恐懼不安時，請試著放空、抽離自我

《罪後真相》片中實現化身為名嘴想像的張孝全，戲外還挑戰擔任Podcaster，首次親自獻聲錄製結合新聞真相與海龜湯（Situation Puzzle 情境猜謎推理遊戲）的Podcast節目《立民爆報》，搶先在上映前帶聽眾一同還原真相、破解撲朔迷離的案情，邀請大家跟著他來收聽一趟「媒體識讀」課，並一起動腦解謎、揭露真相。

最後，談到令人恐懼的事，都不再只是電影中的情節，也經常突如其來地發生在你們現實生活中每個人身邊。問了張孝全在他面對不安的情緒時，通常會以什麼樣的心態面對呢？「碰到不安跟恐懼的事情迎面而來，緊張是一定會的，但要試著儘快地讓自己冷靜下來，因為緊張的情緒會影響思考，應該要讓自己安靜下來，甚至是放空、抽離自我，然後再回來看看這件事，或許能從中看到、感受到自己該在這個當下如何思考？以及用一個什麼樣的態度跟心境去面對現在令自己不安的心情。另外或者，也可試試看禱告！」

張孝全X陳昊森《罪後真相》正式預告

電影給張孝全的人生啟示

M.C.：一直是有電影夢的人嗎？

張孝全：我或多或少是有一些電影夢，因為身為演員的我可以去扮演現實生活以外的角色，去經歷、體驗除了我真實日常以外的生活、職業，還有情感，這些過程都帶給我人生更多的豐富。

M.C.：認為電影最迷人之處？

張孝全：電影之於我最迷人的地方，首先是娛樂，另一部分是有的時候電影也是心中的一個出口，讓我們能夠因為電影看見自己某些不管好或不好的，然後去面對、去和解，我覺得這是電影的美妙之處。除此，還有當電影看完後，每個人都有各自的喜好跟感受或是觀點，對於電影的討論也是一件很棒的事，有時候朋友們聚在一起光是討論一部電影就能講一整個晚上講不完，常常有這樣的狀態發生，我覺得是非常棒的。

M.C.：想對電影說的一句真心話？

張孝全：電影，有你真好！

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