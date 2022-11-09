fb ig video ETtoday search mobile

《罪後真相》張孝全如願成為流量名嘴　「只要自己相信的就是事實」

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

在現今這個充滿各種意見評論與新聞真假是非難辨的《The Post-Truth World》後真相時代裡，黑白、正邪常都存於灰色地帶，藉由網路發聲控制輿論風向球和主宰是非對錯、定人生死的現象層出不窮。由新銳導演陳奕甫執導的首部電影長片《罪後真相》即以此為創作元素，再經過四年多時間的籌劃，劇本在反覆超過15次以上的修改後，藉由一樁駭人聽聞的新秀球星張正義（陳昊森 飾）謀殺女友入獄的情殺案揭開序幕……七年後，他逃獄挾持過氣資深媒體人劉立民（張孝全 飾）。

而這位名嘴甚至為了百萬訂閱，不顧生命危險也要直播自己被綁票！於是在新聞渲染報導下，想緊蹭這波流量的劉立民，開始深入重查此案，在穿針引線尋兇過程中，引爆全民熱議的關注，並逐漸相信張正義是無辜的殺人犯，進而努力蒐證來替他洗刷冤屈。過程中一幕幕緊湊的劇情，都讓人在難以預測的走向，揭開幕後真相的事實，儘管親眼所見也不一定為真？

實現妙語如珠的名嘴角色

一直希望能在戲劇中挑戰不同角色的張孝全，回想起當初，「在接到《罪後真相》劇本時，一看到角色『劉立民』是電視台名嘴主持的人設和職業，就很吸引我躍躍欲試，再加上故事編排都有滿大發揮空間，更讓我非常希望能夠參與這部作品，便很快地和導演碰面、聊劇情和角色，過程中也非常愉快，而確定了這次電影的演出。」

因而為了能夠惟妙惟肖詮釋一位外放且多話，甚至帶點油條感的新聞名嘴，其實平時和大部分民眾生活日常一樣，也會看談論新聞時事、天文地理和探討外星人等等節目的孝全稱說，「同時很幸運地是劇組在拍攝前，找了兩位線上主持人，讓我有機會分別與他們對談了兩個下午，幫助了我確立一個新聞主持人的狀態，且過程更多獲得的是在瞭解他們工作是什麼模樣。」

只是電視媒體名嘴有各種類型，也讓他在劇本上發掘與理解角色，包含沒有描繪到的部分中，「都不斷地和導演有很多討論去形塑、拿捏和取捨下，去建構出劉立民的形態而進入角色。」而衍生出了靈活動腦的神情與對答如流的飛快語速等特質，且更自創了插腰打響指的招牌手勢動作，張孝全笑說：「一連串大量台詞要很快地講完，常常有幾場拍攝讓我舌頭都快打結，說到、拍到頭都要暈了！」不過令他覺得難能可貴的是「實現了很多自己的想像，最終變成影像、表演，是很難忘的體驗與收穫。」

選擇自己相信的真相

問及孝全，如果以新聞記者主播的身份要為《罪後真相》下三個 #hashtag 關鍵字的標，會是什麼呢？他妙回：「#有趣！！#精彩！！#反轉！！」誠摰地在不劇透下，分享劇情絕無冷場的不斷反轉又反轉中，自己最有感的台詞是「真相，你相信嗎？」

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

確實只要跟著孝全在片中不斷探索每個人犯案的可能，往節奏明快的軸線往下走，順著劉立民所說的「新聞很重要，真相更重要！」總讓人在心裡跟著推敲、要相信真相的同時，以為找到真正兇手，又會突如其然地在枝微末節處推翻一切。孝全也在實際參與演出後，對於電影裡講真相這件事有所體悟，認為「一直以來，我覺得除非事件發生在自己身上，出發點是由自身開始，它或許有一個明確的真相，但一件事倘若關乎到兩個人或以上，必須找到一個共同真相時，就會變得有不同的視角。如果又是一種敵對的關係，而且不是那麼和諧，那這個真相是什麼？我覺得這就是有趣的反思之處。」

本身個性不是很執念型追求真相人格的孝全表示，「有些事情我會希望知道答案，但有的時候又會放過自己；對於正義這件事，適時的時候或許會站出來尋求一個真相大白，只不過我人生還沒有碰過因為正義而發生的衝突。」問他現在自己相信的「真相」是什麼？直言「自己當然相信真相」的他說：「我覺得人永遠都有選擇你所相信的，因為真相這件事，實際就是很明確的兩個字『真相』，至於『真相』到底是什麼？是如何發生？如何變成這個樣子？如何斷定？才真正是一件困難且複雜的事。」正如《罪後真相》所闡述的寓意「只要你相信就是事實，你可以選擇你相信的。」流暢地在最後結局再給觀眾一記回馬槍，從一而終地不論是每個演員的演技，或是案情故事的安排都在在給了許多無法料想的驚喜。

看到「陳昊森」不放過自我、用盡全力的演員拼勁

張孝全與陳昊森首次同台飆戲，除了一樣顛覆過往形象演出，在片中為了各自利益，合作查案的互動關係緊張之下，更有不少精彩火花，肢體衝突一觸即發的「交手」戲不停上演。聊及這次與陳昊森共演，張孝全說：「起初對於昊森沒有太多預設的想法，但在實際合作後，覺得他是個非常用功、非常努力的演員，會把自己完全放在角色裡面，而且他是一個不會放過自己的演員，總是會用盡全力的把每一場戲演好；即便來個10遍、20遍，即便那是一場哭戲，他都會盡其所能的一定要做好。」

從陳昊森身上看到演員拼勁的張孝全也真誠坦言，「與昊森有很多場對手戲都很令我印象深刻，而我們在電影中角色關係很不尋常，至於如何不尋常？又不能劇透下，請大家一定要進電影院看電影一探究竟。」他再接著說：「昊森下戲是個陽光大男孩，但是實際上戲拍攝時，他又完全展現了角色張正義的生猛與狠勁，同時保有脆弱與敏感的一面。」

與天生有表演天賦的「方郁婷」舒服又自在對戲

同樣在電影中，如同和陳昊森對手，都給張孝全特別感受的還有飾演自己女兒真真的方郁婷，「她給我滿意外的反差 Point是一開始感覺她好像是個安靜的小女孩，但私底下其實蠻活潑的，加上她還是個少女，保有非常單純可愛的地方。」在多場父女互動劇情中，「郁婷有她的節奏，每次和她對戲非常舒服，而且我們丟接球非常頻繁，偶爾會即興發揮，她都能接球反饋，兩個人意外地有默契；像是很多場在家裡的戲，雖然都很生活化，但感覺很有火花，有種渾然天成自在的氛圍，郁婷讓我看見她天生有表演天賦和個人特色的演員特質。」

恐懼不安時，請試著放空、抽離自我

《罪後真相》片中實現化身為名嘴想像的張孝全，戲外還挑戰擔任Podcaster，首次親自獻聲錄製結合新聞真相與海龜湯（Situation Puzzle 情境猜謎推理遊戲）的Podcast節目《立民爆報》，搶先在上映前帶聽眾一同還原真相、破解撲朔迷離的案情，邀請大家跟著他來收聽一趟「媒體識讀」課，並一起動腦解謎、揭露真相。

最後，談到令人恐懼的事，都不再只是電影中的情節，也經常突如其來地發生在你們現實生活中每個人身邊。問了張孝全在他面對不安的情緒時，通常會以什麼樣的心態面對呢？「碰到不安跟恐懼的事情迎面而來，緊張是一定會的，但要試著儘快地讓自己冷靜下來，因為緊張的情緒會影響思考，應該要讓自己安靜下來，甚至是放空、抽離自我，然後再回來看看這件事，或許能從中看到、感受到自己該在這個當下如何思考？以及用一個什麼樣的態度跟心境去面對現在令自己不安的心情。另外或者，也可試試看禱告！」

張孝全X陳昊森《罪後真相》正式預告

電影給張孝全的人生啟示

M.C.一直是有電影夢的人嗎？

張孝全：我或多或少是有一些電影夢，因為身為演員的我可以去扮演現實生活以外的角色，去經歷、體驗除了我真實日常以外的生活、職業，還有情感，這些過程都帶給我人生更多的豐富。

M.C.認為電影最迷人之處？

張孝全：電影之於我最迷人的地方，首先是娛樂，另一部分是有的時候電影也是心中的一個出口，讓我們能夠因為電影看見自己某些不管好或不好的，然後去面對、去和解，我覺得這是電影的美妙之處。除此，還有當電影看完後，每個人都有各自的喜好跟感受或是觀點，對於電影的討論也是一件很棒的事，有時候朋友們聚在一起光是討論一部電影就能講一整個晚上講不完，常常有這樣的狀態發生，我覺得是非常棒的。

M.C.想對電影說的一句真心話？

張孝全：電影，有你真好！

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

封面人物｜許瑋甯：「愛就是愛！沒有什麼位置，當你在愛裡，就充滿著愛。愛了！就應該在愛裡面到處跑。」

金鋼狼休傑克曼14件事，對妻子一見鍾情，與X教授受金氏世界紀錄肯定

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 罪後真相, 張孝全

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

ET Fashion

推薦閱讀

超準心測！第一眼看到「什麼動物」，秒測你的「真實性格」

超準心測！第一眼看到「什麼動物」，秒測你的「真實性格」

第一眼看到花朵還是手掌？超準心測秒測你和另一半的感情狀態

第一眼看到花朵還是手掌？超準心測秒測你和另一半的感情狀態

11月桃花運爆棚！有機會脫單的3大星座：天秤座擺脫爛姻緣、迎接正桃花

11月桃花運爆棚！有機會脫單的3大星座：天秤座擺脫爛姻緣、迎接正桃花

Rosé越來越敢穿！「綁帶裹胸」禮服肌膚大面積全露　辣度直逼超模 韓網瘋傳！「蓋印章眼線」正夯，6步驟教你輕鬆上手 劉詩詩穿「玫瑰禮服」成仙氣天花板！　薄紗襯托天鵝頸體態絕美 「最享受獨自在家時光」星座Top 3！　冠軍巴不得一個人，安逸又自在 特殊款柏金包太火紅　愛馬仕巴黎旗艦店造型款上看571萬 營養師推薦女性必吃「6種深綠色蔬菜」　抗老、補鈣還能預防罹癌 許瑋甯《她》劇中手袋關注度up！LONGCHAMP經典款、CHANEL小Q包都背上

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面