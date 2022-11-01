BLACKPINK演唱會造型搶先看！Lisa雙馬尾俏皮、這件團體服一定要購入

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

BLACKPINK《Born Pink》世界巡迴演唱會從首爾正式展開，緊接著輪到北美洲舉辦，連台灣也在名單內。最振奮人心的是，BLACKPINK《Born Pink》高雄場公佈售票資訊，期待已久的Blink務必筆記好時間，如果已經等不及了，帶你先回顧BLACKPINK這幾次登場的演唱會造型行頭。

BLACKPINK演唱會造型

Blink一定要購入的團體服

從首爾開始的演唱會，這件寬鬆的連帽上衣就出現在BLACKPINK成員身上，背面壓印著這次演唱會名稱《Born Pink》，成員們搭配迷你百褶短裙，營造出青春、活潑的氣息，可想而知，只要有買到票要參加演唱會的Blink們，都不能錯過這件團體服。

Jennie

Lisa

演唱會上，成員Lisa換上T-Shirt加上百褶裙，化身青春少女大跳BLACKPINK人氣歌曲。還有又甜又辣的粉色系炫腹裝，開高衩露出Lisa一雙大長腿。最後是佈滿亮片的縷空上衣搭配水鑽牛仔短褲，展現Lisa火辣的一面。

Rosé

削肩設計的珠飾上衣，搭配超迷你小短褲，外頭罩上一件毛絨絨外套，露出Rosé又白又直的長腿，十分的性感。

Jisoo

一改先前的甜美路線，Jisoo在演唱會上選擇馬甲式背心搭配銀色荷葉短裙，大秀自己的好身材。另一套是細肩小可愛和寶藍色毛呢短裙，搭配上Jisoo公主頭髮型，就像是小公主般，相當可愛、討喜。

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