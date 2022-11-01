fb ig video ETtoday search mobile

BLACKPINK演唱會造型搶先看！Lisa雙馬尾俏皮、這件團體服一定要購入

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

BLACKPINK《Born Pink》世界巡迴演唱會從首爾正式展開，緊接著輪到北美洲舉辦，連台灣也在名單內。最振奮人心的是，BLACKPINK《Born Pink》高雄場公佈售票資訊，期待已久的Blink務必筆記好時間，如果已經等不及了，帶你先回顧BLACKPINK這幾次登場的演唱會造型行頭。

BLACKPINK演唱會造型

Blink一定要購入的團體服

從首爾開始的演唱會，這件寬鬆的連帽上衣就出現在BLACKPINK成員身上，背面壓印著這次演唱會名稱《Born Pink》，成員們搭配迷你百褶短裙，營造出青春、活潑的氣息，可想而知，只要有買到票要參加演唱會的Blink們，都不能錯過這件團體服。

Jennie

Lisa

演唱會上，成員Lisa換上T-Shirt加上百褶裙，化身青春少女大跳BLACKPINK人氣歌曲。還有又甜又辣的粉色系炫腹裝，開高衩露出Lisa一雙大長腿。最後是佈滿亮片的縷空上衣搭配水鑽牛仔短褲，展現Lisa火辣的一面。

Rosé

削肩設計的珠飾上衣，搭配超迷你小短褲，外頭罩上一件毛絨絨外套，露出Rosé又白又直的長腿，十分的性感。

Jisoo

一改先前的甜美路線，Jisoo在演唱會上選擇馬甲式背心搭配銀色荷葉短裙，大秀自己的好身材。另一套是細肩小可愛和寶藍色毛呢短裙，搭配上Jisoo公主頭髮型，就像是小公主般，相當可愛、討喜。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

2022秋冬精品包包推薦：LV禮物袋、CELINE硬箱包、BV編織包回歸

Canada Goose羽絨王者！不只是極地電影愛用，更在留學生界默默熱賣

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, BLACKPINK, 世界巡迴演唱會

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

日本北海道自由行5日19999元！機＋酒含稅超划算　爽玩各大景點

日本北海道自由行5日19999元！機＋酒含稅超划算　爽玩各大景點

韓網票選「最美女團偶像」　子瑜毫不費力奪冠軍、aespa獨佔2名額

韓網票選「最美女團偶像」　子瑜毫不費力奪冠軍、aespa獨佔2名額

不念舊情，分手就永不回頭的TOP 3星座！就算重溫舊情也絲毫不動搖

不念舊情，分手就永不回頭的TOP 3星座！就算重溫舊情也絲毫不動搖

孫芸芸「下半身一層薄紗」秀驚人辣腿　與曾之喬「差11歲」隔空撞包 星巴克今天買一送一　限時4小時美式、那堤「多賺一倍」 劉詩詩穿「高訂之王」薄紗造型封神！　緞面披肩秒增女王氣勢 韓網流傳「氣球愛情心測」！選一個顏色看出戀愛性格與理想型 星巴克11／1「美式、那堤買一送一」　限定4小時進店多賺一杯 韓國女星「公主頭」範本！金世正初戀感爆棚　子瑜反轉辮2分鐘完成 收視冠軍《千元律師》9條金句：當你笑第三次時，要不要和我交往？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面