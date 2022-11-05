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許芳宜：要不斷將夢想設定提高，不要定義自己、不要對歸屬有安逸感

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Tex／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

從宜蘭到紐約，再從美國到台灣，創作在哪裡，許芳宜就在那裡。一轉身，30年過去了，她依然是一個人，她是和你我一樣的人，孑然一身、與舞同行。

「不要定義自己，不要對歸屬有安逸感，我不是舞蹈人、我不是電影人、我不是任何一種人，我只是一個人。」

關於許芳宜的生平故事，網路文章影音俯拾皆是，這是積累多年的成就與共鳴，透過他人描繪，不免心中構築了包含藝術家、處女座、自律等標籤，加上「瑪莎格蘭姆舞團」首席舞者頭銜，未見面前自然抱著戒慎恐懼心態。而這樣先入為主的觀念，被她本人的溫暖打破了。樂於嘗試新造型，自主建議每套服裝以不同妝髮呈現，在攝影機前的各種情緒遊刃有餘，就算不跳舞，也散發大藝術家本質。

主演電影《我心我行》在11月上映，在早前公布的金馬獎入圍名單，攻下包含動作設計、攝影與原創音樂等三個名額。由侯孝賢監製、姚宏易導演，結合劇情、紀錄、實驗的破格之作，視角隨著許芳宜的靈魂，展開一段探詢生命的詩意旅程，許芳宜說：「兩個瘋子撞在一起，一個瘋電影，一個瘋身體，我覺得我們很大膽，為什麼不可以？」

瘋子的新局

姚宏易導演用瑪莎格蘭姆名句「一名舞者，要經歷兩次的死亡」作為電影的引子，片中也設計了許「告別式」場景，這對她來說，是很重要的思維刺激。要告別的究竟是什麼？是揮別青春還是舞蹈？或是身體？後來終於有了答案，許芳宜說：「對我來說不是告別，而是破局。」

站上高位勇於大破大立，但解鈴還須繫鈴人，她繼續說：「過去30年職業舞者生涯，許多想法都在相同道路上，但我的慾望還很強烈，我的心還在燒，就只能這樣嗎？我意識到這樣的桎梏擊破，需要不一樣的腦袋，給自己出了一個大難題（笑）。後來姚宏易出現了，看了他的作品，能感受到他一輩子只想用心拍電影，心想就是這個人了，我們是絕配！」

崩壞在內心

「追求美的極致」是姚導在電影製作會議上提出的目標，在侯導麾下工作多年，實現在《我心我行》的風景，有許多情節都讓人印象深刻。對於許芳宜來說，更有許多出乎意料的美，她說：「不少片段構築出『時間感』，讓整體更具詩意。不少觀眾會問，到底是我主導攝影機，還是攝影機隨著我？其中充滿挑戰。」

在片場打造許芳宜紐約公寓縮小版空間，隱喻人生情緒轉折，後來整個畫面不斷旋轉，最後洪水湧入，這些震撼場面都是實景拍攝的，許芳宜繼續說：「空間不斷轉動，還得撿起掉落的物品，當下我恍然大悟，這就是舞蹈。瞬間有些體悟，每每內心崩壞感到十分焦慮，彷彿一切都亂了，但以他人的視角來看，世界沒有崩塌，失序的是自己的內在。」觀景窗視角裡的角色「許芳宜」，固執著當下不願離開，但如果沒有這份堅持，或許也無法成就現在的她。

與自己的承諾

大學畢業那年，不顧家人反對，對自己許下承諾，背上行囊離鄉背井，在人才濟濟的大都會裡，憑著那份固執與堅持，讓世界的眼光聚焦在自己身上。還記得在唐人街的那碗麵，吃著吃著就哭了，我是誰？我在哪？現在回想起來，每一段歷程都是領悟，她說：「完成與自己的承諾，是件不容易的事，能夠不失約對我說就是很大的成功。我沒有辦法定義所謂的最好，我會說我認為的最好，就是最好。我只想去到我想去的地方，所謂的『自我完成』比任何事都來得重要。」

「敢想、敢做」是許芳宜想送給大家的話，她進一步解釋：「敢想、敢夢外，也要明白能追到的，就不是夢了。人總要不斷地將夢想的設定提高，不要停止追夢、不要停止想像。不要定義自己，不要對歸屬有安逸感。現在與未來的我會說，我不是舞蹈人、我不是電影人、我不是任何一種人，我只是一個人。」

不畫地自限，隨心隨行，跟著身體去走，眼前的許芳宜甫跨知天命之年，但眼底焰火所燃燒的，依舊是19歲立志當職業舞者那年的光彩，無懼且絢爛。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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