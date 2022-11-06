2022聖誕唇彩6品牌盤點！限量色「宇宙紅」絕美、星空圖騰雕刻年末必收

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

隨著疫情逐漸解封，過去備受大家重視的唇彩也有了復甦的跡象。今年許多品牌推出的聖誕彩妝系列中就包含著全新的口紅、唇釉等，一起來看看。

Chanel 2022聖誕彩妝

「Ask for the Moon.大膽作夢，留下印記。眾星拱月，歡慶佳節。」香奈兒彩妝創意工作室2022年以月亮的萬種風情為靈感推出限量彩妝。

超炫耀精萃唇膏

超炫耀精萃唇膏推出兩款限量新色，晶亮正紅和暖棕色調為雙唇帶來溫暖絢亮色彩。可隨心更換蕊芯恣意玩色。

#817新月：晶亮正紅色。

#827月影：暖棕色。

超炫耀釉光唇萃

超炫耀釉光唇萃推出兩款限量色選，揉合月色般皎潔的緞光，加上超持色效果，成就閃亮搶眼的妝容。

#88神秘：琉光玫瑰木色。

#89倒影：璀璨酒紅色。

Dior 2022聖誕彩妝

「柯勒諾瓦莊園是迪奧先生位於普羅旺斯的家，有如一處魔幻場景，充滿回憶。」2022聖誕彩妝系列靈感，就是來自於這座迷人莊園的冬日星空，唇彩就有藍星唇膏和癮誘唇膏。

藍星唇膏黑曜珠寶盒

去年的珠寶盒是華麗亮眼的金色，今年靈感取自Dior經典包款的皮革質感，以黑曜石珠寶設計，整體簡約又奢華，搭配金色立體嵌印的DIOR logo，低調優雅卻讓人移不開眼。這次珠寶盒分為一般版、日本版可供挑選，皆包含四款限量色選，但有些微不同。

一般版本唇膏管內裝有絲絨霧面的藍星唇膏閃耀星辰限量版#965玫瑰漿果、日本版則是裝有迪奧最經典的藍星唇膏閃耀星辰限量版#999特霧正紅；可替換的藍星唇膏蕊心則皆為以下三款：絲絨霧面的#674午夜玫瑰、#913煙燻紫羅蘭，以及緞光妝效的#471奶茶裸棕。每一支唇膏膏體皆鏤刻著CD LOGO浮雕及星空圖騰，一轉開就讓人驚艷不已。

限定販售櫃點：日本限定版：10/17「DIOR線上旗艦店」搶先販售，10/20 板橋大遠百周慶獨家開賣

一般版：10/17「DIOR線上旗艦店」搶先販售，其餘22家櫃台陸續上市：台北101迪奧美妍旗艦店、台北SOGO百貨忠孝館、台北SOGO百貨忠孝館2F、台北SOGO百貨復興館、台北信義新天地A4館、台北信義新光三越A8館、台北信義新光三越A11館、台北新光三越南西店、台北新光三越站前店、台北京站迪奧美妍旗艦店、台北SOGO百貨天母店、中壢SOGO、新竹巨城、竹北遠東百貨、台中新光三越、台中遠東百貨、台中中友百貨、嘉義新光三越垂楊店、台南新光三越西門店、台南南紡購物中心、高雄漢神巨蛋、高雄漢神

藍星唇膏閃耀星空限量版

除了珠寶盒外，藍星唇膏四款限量色選：絲絨特務#674 午夜玫瑰、#965 玫瑰漿果、#999 特霧正紅，和緞光的#471 奶茶裸棕也都能夠單獨購買，另外還有熱賣色#720豆沙紅棕也換上閃耀星空限量包裝。

#471奶茶裸棕：帶有珊瑚橘粉的溫柔裸棕色。

#674午夜玫瑰：絲絨特霧質地的玫瑰木色。

#720豆沙紅棕：顯白豆沙色。

#965玫瑰漿果：襯膚漿果色，融合優雅玫瑰色調

#999特霧正紅：迪奧經典必收摩登紅絲絨色。

25家限定販售櫃點：台北美麗華、台北比漾廣場、台北天母大葉高島屋、台北新光三越天母店、台北寶慶遠東百貨、台北遠東信義A13、板橋遠東百貨、宜蘭新月廣場、花蓮遠東百貨、桃園台茂、桃園遠東百貨、桃園新光三越站前店、桃園新光三越大有店、新竹大遠百、台中廣三SOGO百貨、台中豐原太平洋百貨、嘉義遠東百貨、台南新光三越中山店、台南大遠百、高雄大遠百、高雄統一時代百貨、高雄太平洋SOGO百貨、高雄新光三越左營店、高雄三越三多店、屏東太平洋百貨。

癮誘唇膏＆癮誘唇膏外殼星燦香檳金

今年全新上市的癮誘唇膏也推出聖誕限量色選，包含#456珊瑚杏桃、#680幸運玫瑰、#974聖誕緋紅和#988冰晶野莓，從杏桃、玫瑰、緋紅到莓果妝點大家的雙唇。

#456珊瑚杏桃：亮眼的珊瑚色系。

#680幸運玫瑰：溫柔的玫瑰木色。

#974聖誕緋紅：襯托膚白磚紅色。

#988冰晶野莓：甜而不膩的莓果色。

YSL 2022情迷聖誕派對

YSL今年的聖誕彩妝以「金燦聖誕派對」為靈感打造，打造一系列單品，妝點出最適合派對的微醺妝容。

情挑誘光水唇膏情迷聖誕版

唇膏本身擁有65%美容油，擦起來不僅滑順，還帶有光澤感能修飾唇紋，並使雙唇滋潤不乾澀。聖誕節以星星為主題推出限定包裝，並以#122曖昧無花果和#153偷心奶油為主打色。

奢華緞面唇膏情迷聖誕版

以YSL獨特的「奢華亮色科技」同時結合霧面配方，打破市場上霧面唇膏太乾、顯唇紋的缺點。畫起來如絲緞般柔滑，又能保有搶眼的濃郁色澤而大受歡迎，同樣也以星星為主題推出限定包裝，有#157、#1966兩色。

M.A.C 2022聖誕彩妝「波緞泡泡節日限定系列」

以派對中無所不在的淘氣蝴蝶結以及夢幻的香檳玫瑰色，打造前所未有的泡泡波緞派對，眾多限量新品換上可愛包裝，讓人少女心大爆發。

5色唇膏組

美炸天的霧唇美色，一共五色通通收進唇膏組裡頭。搭配香檳珍珠手拿包外盒，聖誕禮物有它絕對安全過關。

內容：霧幻性感唇膏*5。

12色迷你唇膏組

用蝴蝶結外盒裝著12支迷你絲柔粉霧唇膏，有這一盒打包一整年唇彩。

色號：Destined For Stardom / Best Sellers。

最愛Velvet Teddy系列6色唇彩組

M.A.C神級奶茶色#Velvet Teddy首度推出全系列六色六質地的唇彩組合，加上美到尖叫的玫瑰泡泡珠寶盒外裝，奶茶控千萬不可錯過。

RMK 2022 《Warm Memories》

創意總監Yuki以全新的假日紅為主軸，攜手韓國藝術家Cho Gi-Seok打造了Warm Memories系列彩妝，期盼帶來溫暖愉悅的假期時光。

瑩柔潤透口紅

以紅色調為主軸的兩款口紅限定色，比起常態版的光澤度更加內斂，反而是強調鮮明且輕盈的紅色色選。

EX-04 Heritage Red：沉穩氛圍兼具清新感的正紅色調。

EX-05 Rustic Red：具有鮮豔的紅感，同時帶有棕色調和肌膚更能完美融合。

持色水感唇釉

除了口紅外，這次還推出了限定新色的唇釉，同樣以紅色為主色調，而比起常態色發色更鮮明同時保養水感的光澤。

EX-01 Venetian Red：優雅又不失甜美的紅色調閃耀著晶瑩的光澤，隱約融入深邃的棕色。

肌膚之鑰40週年幻耀星空年度限量系列

2022年歡慶品牌40週年的肌膚之鑰以星空銀河為靈感推出絕美限量，從經典保養品、限量彩妝都有。

幻耀星空奢潤唇膏

靈感之星來自春季大三角的處女座。象徵著豐收與歡樂的農耕女神，春季降臨大地，使草木新生、百花盛開，歡騰景致也化作奢華嫩紅點綴於雙唇。奢潤唇膏以鑽石光采為靈感，調製女神般的璀璨色彩，一抹能襯托臉部明亮動人。輕盈滑順質地幫助撫平唇紋、持久豐澤，為雙唇覆上飽滿細緻的嫣紅及活力光澤。

唇膏一共推出兩色，都是限量新色：

1.#522宇宙紅：光緞質地，帶來嶄新動力的活力橘紅色。

2.#523星紅色：柔霧質地，帶來愉悅與豐足的深邃紅色。

幻耀星空迷你唇膏組

靈感來自秋季四邊形的天馬座、英仙座、鯨魚座。英雄珀爾修斯與夥伴飛馬珀伽索斯一同踏上危險的旅程，展示出挑戰未知的勇氣。

迷你唇膏組集結肌膚之鑰最受歡迎的五款紅粉色調，訴說著每段冒險的激情與大膽，每個色彩都是一段令人難忘的故事，成為使妝容更加明亮優雅的奢華關鍵。

五色為：#5經典山茶花、#11天生裸色、#103傳奇、#115繽紛忍冬、#116永不妥協。

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