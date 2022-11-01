安格斯12星座一周運勢10／31-11／6　巨蟹粉紅火花降臨、水瓶責任不輕鬆

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

星象們不平均的分布在宮位中，運勢就是幾家歡樂幾家愁，本週羊座明顯不是你的主場，就算再想吸引目光搶鋒頭恐怕也徒勞無功，因此職場上沒有消息就是好消息，可以稍稍緩下你的得失心，自然發揮即OK！感情上強摘的瓜不甜，單身者或者可以試著退而求其次，關注其他的機會，桃花不見得沒有，只是要看你的內心怎麼想！

金牛座 4.21~5.20

儘管手邊需要忙碌的事情多如牛毛，但該面對的課題仍得面對！這週牛座別以為把心思放在工作上，就不必面對感情的空缺匱乏，雖然工作一路順遂，不過感情卡卡，單身者需要打破沉默，為自己的幸福添點贏面，趁著金、日合相的時刻，行動能為你帶來曙光，有情人的更別因為工作忽略了經營，適時的活絡才有讓彼此關係有更進一步的可能。

雙子座 5.21~6.20

雙子6宮簡直星火燎原！本週的你社交、人際運勢遍地開花，新朋友、舊知己都成了你最好的陪伴，特別是職場上的戰友，在同目標同甘共苦的拚博下，最容易建立出堅實的革命情感，有機會發散成為事業上助你一臂之力的貴人，也有部分昇華出不同的情愫，單身者不妨從職場中尋覓，也許真命對象就在身邊！

巨蟹座 6.21~7.21

蟹座感情宮位默默的也收集了三顆大行星的匯聚，這意謂著近期的你愛情運勢漸開，就算是單身再久的鐵支蟹，都可能在近期碰撞出粉紅色的火花，建議你讓自己保持在最佳狀態，桃花可能會在出其不意的時刻降臨！另外有對象者，愛情能為你帶來神奇的力量，也將間接著拉抬其它運勢，情人就是你的大貴人！

獅子座 7.22~8.22

只要拿出獅座獨有的積極勤奮，金星就能為你推波助瀾讓你離心想事成更近一步！這週星盤來說利大於弊，不論工作上或人際、感情都能有逢凶化吉之氣，不過在借力使力之前，還需要獅子「出力」，想達成什麼目標，光是空想是沒用的，必須付諸行動，就像單身者，單戀實在太耗神，主動邀約或間接表示，有行動就是有機會。

處女座 8.23~9.22

處女座同樣是受到金、日合相的帶動，能在人際上有熱絡的交流，這波人際運還能順勢帶旺工作運，年底前想要爭取不一樣的表現，就看這一波！然而如果你本身對職場上的應酬社交沒有太大興趣，也可把焦點放在嗜好上，選擇與你有相同喜好的朋友相處，不僅能開啟人脈存摺，單身者的春天或許就在這兒發生！

天秤座 9.23~10.22

天下沒有不散的筵席，正如同幸運的行星們終歸會離開天秤的懷抱，本週秤座運勢總算校正回歸，別人的氣場將慢慢超越你的，與其計較得失，不如放下偶包自在一點做自己！單身者桃花降溫，如果繼續被動，好對象終究會拱手讓人，主動雖然不見得心想事成，但至少有機會！有對象者感情相對如意些，兩人是彼此最好的旅伴，適合秋季出遊享受愉快時光。

天蠍座 10.23~11.22

天蠍本命宮位中星光熠熠，在太陽、金星與水星匯聚的此時，生活既豐富又忙碌，運勢會在運轉中持續提升，能心想事成，而此時值得你咬牙把夢想付諸行動，不論想脫單、想大賺一筆還是想步入紅毯，積極的爭取、實踐，都將或多或少讓結果朝向你想要的推進！就怕你傻傻待在原地，白白錯過了一年之中少有的好運期！

射手座 11.23~12.21

又到了緩緩步入秋冬的時節，對射手來說也緩緩走向了棉被與床，近期須慎防懶病上身，與其被人推著前進，得設法找回自己的活力，拿回主導權。在12宮位群星匯集下，射手對於外在環境尤其敏感，易過度在意他人想法，失去了屬於自己的態度，想要回歸射手霸氣，可透過旅遊、閱讀或是來場大汗淋漓的運動，都能適時轉換心境，回復活力！

摩羯座 12.22~1.19

相對於其它高來高去的星座，摩羯本週走在偏安地帶，運勢略顯沉靜，好消息是壞事不會上門，不必刻意高調，也不必逼著自己跳出舒適圈，照著你習以為常的生活就可以很舒適，只是此時並不利於遠行外出，建議做足準備再出發，與情人、朋友一時興趣的冒險玩耍，可能最後換得不如預期、勞累燒錢的行程。

水瓶座 1.20~2.18

背負著來自土星的十字架，水瓶近期特別容易陷入妄自菲薄的心態，一點挫折不如意就可能抹殺你的信心，然而在日、水、金三星合相於事業宮位，這週就算有千百個不願意，也會被大局勢牽著走，將可能承接重責大任，表現全都看在長官的眼裡！這段時間適合集中火力在工作上持續耕耘，雖然有些苦悶，但未來的果實會十分甜美。

雙魚座 2.19~3.20

比起其它星座，太陽、金星與水星的合相對雙魚來說影響力不大，一切仍是「求人不如求己」，不過木星的逆行很可能成為絆住魚座的稻草，得時時關照自己的心，別讓負能量占滿，影響你的判斷和決策。想轉換運勢，可以試著運動，讓自己內在的氣流在快速更替之下得到轉換。已有情人的雙魚，彼此磨合需要一些時間，不妨放鬆放自然，停止咄咄逼人。

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